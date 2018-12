AUTODOC spendet 20.000 Euro für die Kinderhospizarbeit

1 weiterer Medieninhalt

Berlin (ots) - AUTODOC, Benchmark im Onlinehandel für Autoersatzteile in Europa, spendet insgesamt 20.000 Euro an den Bundesverband Kinderhospiz e.V. und das Kinderhospiz "Berliner Herz". Nach zehn Jahren erfolgreicher Geschäftsentwicklung möchte das Unternehmen einen sozialen Beitrag leisten und etwas an die Gesellschaft zurückgeben.

AUTODOC unterstützt Bundesverband Kinderhospiz e.V. mit 10.000 Euro

Deutschlandweit leben etwa 40.000 Familien mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die unter einer unheilbaren Erkrankung leiden, die in vielen Fällen noch in frühen Jahren zum Tod führt. Die Kinderhospize in Deutschland sind für deren Familie eine bedeutende Stütze und wollen sie aus dem sozialen Abseits zurück in die Mitte der Gesellschaft holen. Die Unterstützung eines solch außerordentlichen Engagements ist für die Unternehmensleitung des Onlinehändlers eine Herzensangelegenheit. Gemeinsam haben die drei Geschäftsführer Alexej Erdle, Vitalij Kungel und Max Wegner sich bewusst für dieses Projekt entschieden. Der Bundesverband Kinderhospiz ist der Dachverband der ambulanten und stationären Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland. Er ist politisches Sprachrohr und Ansprechpartner für Wissenschaft, Wirtschaft, Kostenträger und Spender der deutschen Kinderhospizeinrichtungen. Daneben betreibt der Bundesverband auch ein Sorgentelefon für betroffene Familien unter der kostenlosen Rufnummer 0800 88 88 47 11.

"Für uns bedeutet diese Unterstützung unserer Arbeit unglaublich viel", sagt Sabine Kraft, Geschäftsführerin des Bundesverbands. "Wir koordinieren als Dachverband die Kinderhospizarbeit in ganz Deutschland und sind dabei fast ausschließlich auf Spendengelder angewiesen. Wir sind sehr dankbar, mit AUTODOC so einen wertschätzenden und verantwortungsvollen Partner für unser schwieriges Thema gewonnen zu haben. So können wir uns weiterhin für Familien stark machen, die es aushalten müssen, ihr Kind zu verlieren".

Weitere AUTODOC Spende in Höhe von 10.000 Euro für das Kinderhospiz "Berliner Herz"

Der zweite Teil der Spende geht an die Einrichtung "Berliner Herz". Das Berliner Kinderhospiz zeichnet sich deutschlandweit durch seine Vorreiterrolle aus. Es ist bundesweit das erste seiner Art bei dem der Tätigkeitsschwerpunkt auf der teilstationären Betreuung liegt. Ziel ist die Unterstützung und Entlastung der Familien, die sich durch das schwererkrankte Kind dauerhaft in einer Krisensituation befinden. Tagsüber, aber auch für Nachtdienste, gehen die ehrenamtlichen Familienbegleiter/innen des Hospizes direkt in die Familien. Das erkrankte Kind soll solange wie möglich in der Familie bleiben können. Eltern und Geschwistern wird dadurch ein halbwegs normaler Tagesablauf ermöglicht. Das "Berliner Herz" will durch seine tägliche Arbeit mit den Kindern Schmerz und Tod nebenanstellen und das Leben und die Freude daran in den Mittelpunkt rücken. Die vielfältigen Angebote des Hospizes, vom Elterntrauercafé über Physiotherapie und Logopädie bis hin zu Sterbe- und Trauerbegleitung sind für die Betroffenen kostenlos. Die Kosten werden von der Kranken- beziehungsweise Pflegekasse und durch Spenden finanziert. "Mit der großen Spende von AUTODOC können wir alle Therapiekosten im ersten Halbjahr 2019 abdecken", erklärt Leiterin Anke Haase dankbar.

Geschäftsführer Alexej Erdle will mit der Spende seine Dankbarkeit ausdrücken: "Nachdem wir in diesem Jahr bereits 10 Jahre AUTODOC feiern durften, wollten wir der Gemeinschaft etwas von unserem Erfolg zurückgeben. Mit der Kinderhospizarbeit unterstützen wir eine besonders sinnstiftende und herausfordernde Aufgabe. Die Mitarbeiter leisten professionell und emotional Herausragendes. Wir alle in der Geschäftsführung haben selbst Familie und die Bedürfnisse von Kindern liegen uns sehr am Herzen. Deshalb waren wir uns sofort einig, dass wir die Kinderhospizarbeit in Deutschland, aber auch in unserer Region Berlin ganz gezielt fördern wollen."

Über AUTODOC

AUTODOC ist Europas führender Onlinehändler für Autoersatzteile. Als wachstumsstärkstes Unternehmen in dieser Branche mit einem Umsatzwachstum von 114% im Geschäftsjahr 2017 auf 254 Mio. Euro (2016: 119 Mio. Euro) strebt AUTODOC an, seine Position weiter auszubauen. Durch seine erfolgreiche Expansion ist AUTODOC inzwischen neben Deutschland in 25 weiteren europäischen Ländern vertreten. AUTODOC verfolgt einen starken Kundenfokus durch Social Media Aktivitäten, technischen Support in der jeweiligen Landessprache und bedarfsgerechte Sortimentszusammenstellung mit derzeit knapp 2,5 Mio. Produkte von 420 Markenherstellern für 119 Automarken. Von Bremsanlagen über Karosserieteile, Stoßdämpfer und Federn, Auspuffanlagen, Innenraumelementen, Lenkungen und Kupplungen bis hin zu Klimaanlagen, Heizungen, Reparatursätzen und Motorenöl bietet der Onlinehändler ein breites Angebot. Im Juni 2018 feierte das Unternehmen sein 10-jähriges Jubiläum. Die AUTODOC GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist zu 100% inhabergeführt.

