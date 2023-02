reputativ

Neues SaaS-Tool: reputation+ steuert und überwacht Bewertungen auf über 20 Plattformen

Braunschweig (ots)

Im Fokus: Monitoring aller relevanten Bewertungsplattformen auf einen Blick

Community Management und Kommentierung direkt aus dem Tool

KI-Integration

Branchenlösungen für Medizin, Tourismus und HR

Die reputativ GmbH, eine der führenden Full-Service Dienstleister für Reputationsmanagement, bietet ab sofort die SaaS-Lösung reputation+ an. Damit können Unternehmen ihr Reputations- und Bewertungsmanagement auf einer zentralen Plattform steuern und überwachen. Über 20 relevante Bewertungsplattformen wie Google My Business, Trusted Shops und kununu stehen ab sofort zur Verfügung. Nutzerinnen und Nutzer können Bewertungen selbstständig auf einen Blick einsehen und dank umfangreicher Filter- und Suchfunktionen Bewertungen finden und aus dem SaaS-Tool heraus beantworten.

Eine KI unterstützt Kunden dabei, schneller und individueller auf Bewertungen zu reagieren, indem sie mögliche Formulierungen vorschlägt. reputation+ ist neben der Standardanwendung auch als Branchenlösung für Medizin, Touristik und HR verfügbar. Die SaaS-Lösung bietet drei wählbare Sprachen und eine einfach zu bedienende Keyword-Analyse. Kunden können zwischen individuellen Paketen mit unterschiedlichem Leistungsumfang wählen.

Mit dem neuen SaaS-Tool reputation+ erweitert die reputativ GmbH ihr Leistungsspektrum und verzahnt das Monitoring eng mit der Kundenberatung. Alexander Hundeshagen, Geschäftsführer der reputativ GmbH, zum neuen Produkt: "Reputationsmanagement ist im Online-Marketing unverzichtbar. Unsere Erfahrung aus 20 Jahren Kundenberatung ist nun in ein einfach zu bedienendes SaaS-Tool geflossen, mit dem unsere Kunden schneller und einfacher alle Bewertungen auf einen Blick erfassen, Entwicklungen beobachten und so schneller reagieren können. Unsere Beraterinnen und Berater werden durch reputation+ dabei unterstützt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und noch effizienter für den Kunden zu arbeiten. reputation+ setzt auf das Motto 'keep it simple'. Wir sind nah an den Anwendern, den kleinen und mittelständischen Unternehmen - ihre Bedürfnisse und Herausforderungen haben uns dazu bewogen, dieses Tool zu entwickeln und anzubieten".

Über den Kunden-Login gelangen die Nutzer und Nutzerinnen über den Webbrowser zu reputation+. Dort können Kunden Zugänge einrichten, Profile für ihre Unternehmen anlegen, Google My Business einbinden und alle Bewertungen übersichtlich einsehen. Das Monitoring umfasst 20 Bewertungsplattformen und erlaubt auch einen Vergleich mit Wettbewerbern. Im Mittelpunkt des Tools steht die Google My Business-Plattform, für die es eine automatisierte Integration gibt. Nutzer können über reputation+ Bewertungen beantworten und das Community Management an Kollegen delegieren. Mit reputation+ haben Nutzer und Nutzerinnen ein Instrument in der Hand, die Reputation ihres Unternehmens jederzeit live zu verfolgen.

Über reputativ

reputativ® hilft Unternehmen dabei, ihre Reputation im Blick zu behalten und zu optimieren. Als einer der führenden Full-Service Dienstleister im Bereich Reputationsmanagement bekommen Kunden mit reputativ® alles aus einer Hand: von der Strategie und Beratung, über effektive Tools zur effizienten Unterstützung bei operativen Themen. Zu den Spezialgebieten der reputativ gehören umfangreiche Potenzial-Analysen der Online-Reputation, Entwicklung einer ganzheitlichen und individuellen Strategie, Monitoring und Analyse aller relevanten Bewertungsportale sowie professionelles Bewertungsmanagement und ergänzende Online-PR-Maßnahmen. Eine branchenübergreifende und ganzheitliche Beratung im Bewertungsmanagement wird durch die eigenentwickelte SaaS-Lösung reputation+ sinnvoll ergänzt. reputation+ bündelt wichtige Aufgaben wie das Monitoring relevanter Bewertungsportale oder das Generieren von Kommentaren mithilfe von KI, sodass Kunden von einer Zeit- und Kostenersparnis profitieren. Die reputativ GmbH gehört zur Löwenstark Gruppe.

Weitere Informationen sind online erhältlich unter www.reputativ.com und reputation.plus

Original-Content von: reputativ, übermittelt durch news aktuell