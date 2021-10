OLIVE OILS FROM SPAIN

Olivenöle aus Spanien und die Europäischen Union starten eine dreijährige Werbekampagne in Deutschland, um die Verbraucher über die Vorteile von Olivenölen aufzuklären

Die neue dreijährige Kampagnenaktion "Olive Oil World Tour" kommt nach Deutschland. Eine Initiative des spanischen Olivenölverbandes und der Europäischen Union, um den deutschen Verbrauchern das Olivenöl näher zu bringen, damit sie seine kulinarischen Eigenschaften, seine Vielseitigkeit und seine verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten entdecken können.

Diese Kampagne begann im Februar 2018 und wurde bereits in neun Ländern auf drei Kontinenten gemeinsam durchgeführt: Europa, Asien und den USA und erreichte weltweit schätzungsweise 3,8 Milliarden Aufrufe. Jetzt kommt es nach Deutschland, um mit deutschen Verbrauchern in Kontakt zu treten, die sich für Gastronomie und einen gesunden Lebensstil interessieren.

Deutschland ist nach den Erzeugerländern einer der größten Verbraucher von Olivenöl in Europa, obwohl der Pro-Kopf-Verbrauch immer noch sehr niedrig ist. Grund genug, sich mit den vielen Facetten dieses Lebensmittels näher zu befassen.

"Europa, allen voran Spanien, ist weltweit führend bei Qualität, Produktion und Vermarktung von Olivenöl. Der Verbrauch von Olivenöl in Deutschland ist jedoch sehr gering, etwa 750 ml Olivenöl pro Person und Jahr. Um diese Zahlen zu verbessern, werden wir den deutschen Verbrauchern zeigen, wie sie diese Lebensmittel in ihre Küche integrieren und einen gesünderen Lebensstil genießen können", sagt Teresa Perez, Geschäftsführerin von Olivenöle aus Spanien.

In diesem Sinne wird die Olive Oil World Tour eine Strategie verfolgen, die die Erstellung einer Website, soziale Profile und einen ständigen Kontakt mit lokalen Medien und Influencern sowie die Schaffung von Erlebnisinitiativen an stark frequentierten Punkten in Hamburg, Berlin und München umfasst. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, das europäische Olivenöl zu einem führenden Produkt des Sektors zu machen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors der Europäischen Union zu stärken.

Die Kampagne landet diese Woche auf der Eat&Style Messe in Hamburg nach der offiziellen Präsentation für die Medien, unterstützt von großen deutschen Benutzern: dem Koch Thomas Behrens, der Ernährungsberaterin Katrin Kleinesper und der Olivenöl-Expertin Kerstin Barduhn.

