Musik-Contest Landwirtschaft rockt

Voting geht in die Endphase!

Münster

Das letzte Wort hat jetzt das Publikum: In dem neuen Musik- und Event-Wettbewerb Landwirtschaft rockt! sind drei Bands in die Endausscheidung gekommen. Jetzt kommt es drauf an: Das Online-Voting zur Platzierung der Spitzenreiter geht noch bis zum 30. April!

Sie sind echt, bodenständig mit starkem Bezug zum Land und zugleich Musiker mit Leidenschaft und Herzblut:

- Da sind die fünf jungen Musiker der Band 7 miles aus Albersloh im Münsterland. Von den vier Jungs und Sängerin Alina Schaaf, für die Musik neben Ausbildung und Studium Hauptsache ist, sagt die Jury: "Das sind die Rohdiamanten, in denen ganz viel Potenzial steckt." Seit etwas mehr als einem Jahr treten die jungen Musiker mit eigenen Songs auf. Im Wettbewerb konnten sie sich mit dem Song Grey Walls unter den Top 3 platzieren.

- Voten kann das Publikum jetzt auch für Rising Insane: Die fünf Bandmitglieder aus Schierbrok im niedersächsischen Landkreis Wesermarsch gehen mit den eigenen Musikstücken auf Tour und feiern begeistert auf Festivals wie Wacken. Ihr Song New Day überzeugt: "Spannend, wie sich der Metal-Song während des Spielens entwickelt!", meint die Jury.

- Alex Panter und Band sind die Dritten im Bunde, für die noch abgestimmt werden kann. Alex Panter ist das Alter Ego von Axel Potthoff. Er züchtet im oberbergischen Marienheide Highland-Rinder. Und er macht schon lange Musik, seit 2012 mit eigenen Songs und Profimusikern. 2013 erschien das erste Album - seitdem touren Alex Panter und Band durch Deutschland. All Over Again heißt der Song, der im Wettbewerb steht. Die Jury war auch hier beeindruckt: "Das ist so ein Urtyp! Highlands, Gummistiefel und ein mega-interessantes Duett!"

Wie letztlich die Platzierung aussieht, entscheiden die Musikfans, die selbst auch attraktive Preise gewinnen können. Das Voting geht noch bis zum 30. April. Das große Finale gibt es am 15. Juni 2019 auf dem Flugplatz Borkenberge bei Lüdinghausen: Dort tritt die Gewinner-Band bei der großen Jubiläumsveranstaltung zu 175 Jahre Wochenblatt auf. Ein Preisgeld ist den drei besten Bands schon jetzt sicher.

Details zum neuen Musik-Contest 'Landwirtschaft rockt' und natürlich die Songs der drei besten Bands gibt es unter https://www.landwirtschaftrockt.de/

