Hat ganzjährig Saison: Fizamol® 500 mg Brausetabletten (Paracetamol) mit Zitronengeschmack schnell und wirksam gegen Schmerzen

Manche Schmerzen, z.B. Insektenstiche, haben im Sommer Hauptsaison. Andere Beschwerden wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen und/oder Fieber sind zeitlos und können Betroffene ganzjährig plagen. Bei leichten bis mäßig starken Schmerzen unterstützt die Accord Healthcare GmbH Patienten ab sofort mit Fizamol® 500 mg Brausetabletten mit dem bekannten Wirkstoff Paracetamol.[1] Der frische Zitronengeschmack bietet Patienten mit Schluckproblemen eine günstige Alternative zu Tabletten. Zudem ist Fizamol® laktosefrei und somit gut verträglich bei Laktoseintoleranz.[1] Da der Wirkstoff bereits in gelöster Form vorliegt, wirkt das Paracetamol von Accord schnell gegen Schmerzen und kann bei bis zu 30° C im Auto oder im Rucksack aufbewahrt werden.[1]

Bei alltäglichen, leichten bis mäßig starken Schmerzen, deren Ursache bekannt ist, verzichten viele Menschen auf den Besuch beim Arzt und versorgen sich in der Apotheke mit Schmerzmitteln.

Diese sind die zweitwichtigste Präparatgruppe bei freiverkäuflichen Medikamenten.[2] Einer ihrer bekanntesten Wirkstoffe ist Paracetamol. Es wirkt fiebersenkend und schmerzlindernd, indem es u.a. die Herstellung bestimmter Gewebshormone (Prostaglandine) im Gehirn hemmt.[1],[3]

Leichte Einnahme - schnelle Wirkung

Genau wie Schmerz sich unterschiedlich äußert, gibt es Paracetamol in verschiedenen Darreichungsformen.[4] Fizamol® 500 mg Brausetabletten können durch die Einnahme in einem Glas Wasser und dem angenehm frischen Zitronengeschmack schmerzgeplagten kleinen und großen Patienten mit Schluckbeschwerden die Einnahme des Schmerzmittels erleichtern und sind auch für Menschen mit Laktoseunverträglichkeit geeignet. Fizamol® ist nicht nur leichter einzunehmen als Tabletten, sondern wirkt auch schneller schmerzstillend: bereits 30 bis 60 Minuten nach dem Trinken der Brausetablette entfaltet sich die volle Wirkung.[1]

Die Dosierung erfolgt nach Gewicht und Alter der Patienten gemäß der Packungsbeilage. Fizamol® 500 mg Brausetabletten werden in Wasser aufgelöst und getrunken. Halten Schmerzen und/oder Fieber länger als 3 Tage an, ist die Schmerzursache ärztlich abzuklären.[1]

Fizamol® 500 mg Brausetabletten sind im handlichen Blister mit einzeln entnehmbaren Brausetabletten auf dem Markt und in den Packungsgrößen 10 Stück und 20 Stück erhältlich.

Die Brausetabletten sind weiß, rund und glatt.

Fizamol auf einen Blick

Schnellerer Wirkeintritt als bei herkömmlichen Tabletten*

Laktosefrei und angenehm frischer Zitronengeschmack

Gut geeignet für Menschen mit Schluckschwierigkeiten

Kann bei bis zu 30°C aufbewahrt werden - in praktischer Blister Verpackung

Durch Perforierung abtrennbar/einzeln zu entnehmen

Hergestellt in Europa

* Wirkstoff liegt bereits in gelöster Form vor

Über uns

Accord Healthcare Ltd. mit Sitz in London ist ein internationales Pharmaunternehmen mit Präsenz in mehr als 45 Ländern in Europa und in über 85 Märkten weltweit. In Europa verfügt Accord Healthcare über ein umfangreiches Marketing- und Vertriebsnetz für mehr als 8.500 zugelassene Produkte und zählt damit zu den führenden Generika- und Biosimilars-Unternehmen. Accord Healthcare versteht sich als innovatives und agiles Gesundheitsunternehmen. Mit neuen Ideen und Denkansätzen setzen wir uns täglich dafür ein, die Anwendung lebenswichtiger Produkte zu verbessern und sie für Ärzte, Apotheker und Patienten weltweit zugänglich zu machen.

In Deutschland gehört die Tochtergesellschaft Accord Healthcare GmbH mit Sitz in München zu den Top 15 der Anbieter von patentfreien Arzneimitteln.[5] Das Portfolio umfasst mehr als 100 Produkte mit Schwerpunkt in den Bereichen Onkologie und Hämatologie, wo Accord Healthcare bereits unter den drei führenden Generika-Unternehmen rangiert.[6] Darüber hinaus rücken weitere Therapiegebiete wie die Knochengesundheit, Sucht- und Intensivmedizin künftig stärker in den Fokus von Accord Healthcare.

Accord Healthcare - Make it better

Weitere Informationen finden Sie auf www.accord-healthcare.de.

1 Fachinformation Fizamol Accord 500 mg Brausetabletten, Stand Mai 2020.

2 BPI - Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V.: OTC-Daten 2021 Selbstmedikation - die zweite tragende Säule der Arzneimittelversorgung des deutschen Gesundheitssystems - Zahlen, Daten, Fakten. www.bpi.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Publikationen/OTC-Daten/OTC-Daten_2021.pdf, S. 25 (letzter Aufruf: 14.07.2021).

3 netdoktor.de: Paracetamol. https://www.netdoktor.de/medikamente/paracetamol/ (letzter Aufruf: 14.07.2021).

4 Pharmawiki.ch: Paracetamol. https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=paracetamol (letzter Aufruf: 14.07.2021).

5 INSIGHT Health, ODV National, Datenstand: Juli 2020.

6 IQVIA Institute, IQVIA MIDAS MAT March 2020.

Fizamol 500 mg Brausetabletten

Wirkstoff: Paracetamol. Zus.: 1 Brausetbl. enth. 500 mg Paracetamol. Anw.: Sympt. Behandl. leichter bis mäßig starker Schmerzen wie Kopfschm., Zahnschm., Regelschm. u./od. Fieber. Warnhinweis: Enthält Natrium u. Sorbitol (E420). Höhere als empfohlene Dosen können zu sehr schw. Leberschäden führen. Keine Einnahme, bei Alkoholproblemen od. gleichzeit. Einnahme anderer Schmerzmittel, die Paracetamol enthalten. Apothekenpflichtig. Zulassungsinhaber: Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht, Niederlande Örtlicher Vertreter: Accord Healthcare GmbH, Hansastrasse 32, München, info@accord-healthcare.de. Stand: 01/2021.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.