Accord und ADIENNE schließen exklusiven Vertriebsvertrag für TEPADINA® ab

Accord Healthcare Limited ("Accord") und ADIENNE Pharma & Biotech S.A. ("ADIENNE") haben einen exklusiven Lizenz- und Vertriebsvertrag über die Kommerzialisierung von TEPADINA® (Thiotepa) als 15mg und 100mg lyophilisiertes Pulver für Injektionen abgeschlossen.

ADIENNE arbeitet auch an einer neuen Darreichungsform für TEPADINA® (Thiotepa) und andere onkologische und zytotoxische Medikamente, um das Anwendererlebnis für medizinische Fachkräfte und Patienten zu verbessern und weiter zu optimieren.

Die neuen Darreichungsformen für TEPADINA® werden über Accord in Europa und Indien kommerzialisiert.

Accord sichert sich mit dieser neuen Partnerschaft die Exklusivrechte für die Vermarktung, Kommerzialisierung und den Verkauf von ADIENNEs neuartiger Chemotherapie-Marke TEPADINA®. Unterstützt wird dies von einem fachlich spezialisierten Vertriebsteam und einem versierten Marketingteam, das mehrere neue Onkologieprodukte erfolgreich in Europa eingeführt hat. Accord wird mit dem Verkauf von TEPADINA® in ausgewählten Märkten der europäischen Region beginnen, zu denen Italien, Spanien, Großbritannien, Irland, Benelux und Portugal zählen. Für 2020 werden weitere Märkte einbezogen, mit der Zielsetzung, Accord bis Anfang 2021 zum alleinigen Vertriebspartner in allen europäischen Märkten zu machen.

ADIENNE ist weiterhin Inhaber der Marktzulassung in den Gebieten und wird für die Herstellung und Lieferung des Produkts verantwortlich sein.

TEPADINA® (Thiotepa) ist zur Vorbereitung auf die autologe und allogene hämatopoetische Stammzelltransplantation zur Behandlung hämatologischer Erkrankungen und solider Tumore bei Erwachsenen und Kindern indiziert.

Das Medikament hat sowohl von der EMA als auch der US Food and Drug Administration (FDA) den Status als Orphan Drug erhalten.

Dr. Antonio Francesco Di Naro, Gründer, Eigentümer und President von ADIENNE, erklärt: "Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit Accord, dessen langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Vermarktung von komplexen Onkologie- und Spezialprodukten ein Garant dafür ist, den besten Partner für unser TEPADINA® Produkt zu haben. Das Unternehmen verfügt über ein exzellentes Vertriebsteam und eine beeindruckende Infrastruktur, und wir sind sehr zuversichtlich, dass Accord in der Lage ist, diese Plattform erfolgreich für uns zu nutzen".

James Burt, Executive Vice President Europe und MENA bei Accord, sagt: "Wir wollen komplexe Added-Value-Produkte bieten, die Mehrwert liefern und die Lebensqualität von Krebspatienten verbessern. Diese Vereinbarung baut auf unserer Onkologieplattform auf und ergänzt unsere umfangreiche Erfahrung im Bereich der Onkologie in Europa, wo wir mehr als 35 Onkologieprodukte in der ganzen Region bereitstellen. Wir freuen uns darauf, die Kommerzialisierung dieses Produkts zu übernehmen, das sowohl Patienten als auch Gesundheitsdienstleistern spürbare Vorteile bringen wird, und freuen uns auf eine für beide Seiten vorteilhafte und erfolgreiche Zusammenarbeit mit ADIENNE."

Informationen zu ADIENNE Pharma & Biotech

ADIENNE Pharma & Biotech ist ein 2004 gegründetes mittelständisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Behandlung seltener und schwerer Krankheiten widmet und auf dem weltweiten Pharmamarkt tätig ist. Der Hauptsitz befindet sich in Lugano (Schweiz). Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie, von der Forschung bis hin zur Kommerzialisierung, auf die Bereiche Onkohämatologie, Autoimmunerkrankungen, und Knochenmark- und Organtransplantation. ADIENNEs Produktportfolio umfasst Named Patient Basis-Produkte (NBP) und eigene zugelassene Arzneimittel. www.adienne.com

Informationen zu Accord Healthcare

Mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich (UK) ist Accord Healthcare Europe eines der am schnellsten wachsenden Pharmaunternehmen in Europa. Accord verfügt über eines der umfangreichsten europäischen Marketing- und Vertriebsnetzwerke für Generika und Biosimilars, und verkauft generische Arzneimittel in über 80 Ländern der Welt.

Mit seiner globalen Präsenz kann Accord die nationalen Gesundheitssysteme mit wichtigen bezahlbaren Arzneimitteln versorgen, um die medizinischen Fachkräfte dabei zu unterstützen, das Leben von Patienten weltweit zu transformieren.

Unser Ansatz ist agil und innovativ - wir sind stets bestrebt, unsere Produkte weiterzuentwickeln und den Zugang der Patienten zu unseren Produkten zu verbessern. Wir setzen auf neues Denken, um zum Wohl der Patienten weltweit beizutragen. www.accord-healthcare.com

