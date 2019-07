Hardinge Inc.

Hardinge stellt neue Bridgeport V1320 Fräsmaschinen vor

Berwyn, Pennsylvania (ots/PRNewswire)

Hardinge Inc., führender globaler Anbieter moderner Werkzeugmaschinenprodukte und von Zubehör zum Metallschneiden, stellt das Bridgeport® V-1320 Vertical Machining Center vor. Die neue V1320 ist eine Ergänzung der Baureihe Bridgeport V Vertical Milling für das vertikale Fräsen und beste universelle Arbeitseinheit ihrer Klasse. Es handelt sich um ein robustes und leistungsfähiges Bearbeitungszentrum hoher Qualität für anspruchsvolle Anwendungen, das sich für hohen Durchsatz und Schneiden von Hartmetallen bestens eignet.

"Das V1320 ist ein modernes Advanced Performance CNC Machining Center und steht an der Spitze der Produktreihen von Fräsen bei Hardinge", sagt Michael Marshall, Global Milling Product Manager bei Hardinge. "Unsere Bearbeitungszentren liefern nicht nur extrem genaue Teile mit präzisen Details für die Branche Luft- und Raumfahrt und Medizin, sondern verfügen zudem über die Robustheit für den alltäglichen Betrieb in der Automobilindustrie."

Bridgeport® V-1320 Vertical Machining Center

Die neue Maschine ist ein vollständig digitales Maschinenwerkzeug hoher Qualität, mit dem maximale Kapazität und Leistung auf den Märkten Auftragsfertigung, OEM, Luft- und Raumfahrt, Automobil, Energie und in anderen anspruchsvollen Bereichen umgesetzt werden. Zu den Eigenschaften der V1320 gehören:

- Doppelte Kugelgewinde auf der Y-Achse für verbesserte Oberflächenqualität und Präzision der Rundheit, Beschleunigung, geringere Vibrationen und längere Lebensdauer der Werkzeuge. - Einfache und intuitive Bedienung mit neuer Steuerung über Touch-Display - Das 15-Zoll-Touch-Display M80 Color LCD von Mitsubishi ermöglicht Benutzern die intuitive Steuerung der Maschine. Der Bediener kann mit zwei Fingern zoomen, durch Bildschirme scrollen, Pop-up-Fenster verschieben und mit einem Finger ziehen. Die M80 verfügt zudem als Standard über zwei SD-Kartensteckplätze für erweiterten Speicher bis 32 GB, USB-Programmbetrieb, Modi für hohe Genauigkeit und Software für extrem glatte Oberflächen. - Überlegene Genauigkeit der Bearbeitung und Wiederholbarkeit mittels doppelter Kugelgewinde - Die V1320 ist mit übergroßen Doppelmutter-Kugelgewinden (45 mm), festen, vorgespannten und großen, linearen Führungsbahnen hoher Qualität (45 mm) mit 6 Gestellen auf X- und Z-Achse ausgestattet. Doppelte Kugelgewinde auf der Y-Achse (40 mm). - Zuverlässiges Schneiden mit leistungsfähigen Spindelmotoren - Die neue V1320 verfügt über eine Big-Plus-Spindel mit Direktantrieb, 40er-Kegel und 12.000 UpM Direct Drive mit einem polumschaltbaren Spindelmotor von Mitsubishi. Ein Satz von vier Schräglagern (70 mm) und ein hinteres Kegelrollenlager (60 mm) sorgen für überlegene thermische Stabilität, signifikante radiale und axiale Steifheit, hohe Genauigkeit und zudem für eine Haltekraft von 900 kgf für aggressives Schneiden.

Weitere Informationen über die neue V1320 erhalten Sie unter: https://www.hardinge.com/product/milling/v-series/.

Informationen zu Hardinge Inc.

Hardinge Inc. ist zuverlässiger, weltweiter Anbieter höchst präziser Produkte für CNC-Werkzeugmaschinen für wichtige, schwer zu bearbeitende Metallwerkstücke und modernes Spanntechnikzubehör. Hardinge bietet mit mehr als 125 Jahren Erfahrung die größte Bandbreite an Dreh- und Schleifmaschinen zum Metallschneiden, Zerspanungstechnikzentren, Spannzangen, Spannaufnahmeprodukten, Werkzeugspannvorrichtungen mit Index, Ersatzteilen, Standard- und Spezial-Spanntechnik und anderem Werkzeugmaschinenzubehör an. Produkte von Hardinge werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Automobil, Baugewerbe, Verbraucherprodukte, Rüstungsindustrie, Energie, Medizin, Technologie und Transport. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berwyn (Pennsylvania) entwickelt, produziert und vertreibt Werkzeugmaschinen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen über Hardinge erhalten Sie unter www.hardinge.com.

