Zwölf Teams nehmen an Up Great-Technologiewettbewerben zur Entwicklung von Wasserstoffbrennstoffzellen teil

Moskau (ots/PRNewswire) - Der RVC, die Skolkovo-Stiftung und das Agency for Strategic Initiatives nehmen keine weiteren Bewerbungen für die Up Great-Technologiewettbewerbe "First Element.Earth" und "First Element.Air" an. Das Preisgeld beträgt 200 Mio. RUB und die Namen der Sieger werden 2019 bekanntgegeben.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/791566/Up_Great_Logo.jpg )

Zwölf Teams haben sich für die Teilnahme an den Up Great-"First Element"-Wettbewerben beworben. Die Wettbewerbe werden im Rahmen der Nationalen Technologischen Initiativen veranstaltet und haben das Ziel, komplexe technische Hürden weltweit zu überwinden. Die Teilnehmer werden dazu aufgefordert, Wasserstoffbrennstoffzellen zu entwickeln, mit denen Transportmittel sowohl auf dem Land als auch in der Luft betrieben werden können und deren Leistung vergleichbar mit Fahrzeugen ist, die mit Verbrennungsmotoren oder Batterien angetrieben werden.

Sieben Teams nehmen am "First Element.Air"-Wettbewerb teil, fünf weitere bewerben sich um den Siegertitel im "First Element.Earth"-Wettbewerb. Unter den Teilnehmern sind Entwicklungsteams von der Nationalen Forschungsuniversität Sergei Pawlowitsch Koroljow Samara, SkolTech, der Uralischen Föderalen Universität und der Mendelejew Universität für Chemische Technologie sowie Vertreter der Unternehmen "InEnergy", "Unmanned Helicopter Systems", "EcoTEnergy" und "RusNovTech".

Im Laufe des Wettbewerbs müssen die Teilnehmer zunächst Wasserstoffbrennstoffzellen mit vorgegebener Leistung, Energiedichte und Masse konzipieren und diese dann auf mehreren Drohnen und unbemannten Luftfahrzeugplattformen testen. Die Gewinnerkonstruktion muss mindestens drei Stunden lang in der Luft bzw. auf der Teststrecke in Betrieb gehalten werden. Das Finale der Up Great-Wettbewerbe findet 2019 statt. Das Preisgeld für den "First Element.Air"-Wettbewerb beträgt 60 Mio. RUB, für den "First Element.Land"-Wettbewerb wird ein Preisgeld in Höhe von 140 Mio. RUB geboten.

"Die Aufgabe, die den Teilnehmern gestellt wird, ist äußerst komplex: Sie sollen eine Brennstoffzelle mit nie dagewesenen Eigenschaften hinsichtlich Energie und Volumen entwickeln. Gelingt es uns, diese Hürde zu überwinden, eröffnen sich uns völlig neue Möglichkeiten für die kommerzielle Nutzung von Wasserstoff, insbesondere im Bereich Fahrzeugtransport und in der unbemannten Luftfahrt. Welches der zwölf Teams am stärksten ist, wird sich wahrscheinlich in den ersten Tests des Wettbewerbs herausstellen. Wir wünschen allen Teilnehmen viel Erfolg", erklärte Alexander Povalko, Chief Executive Officer des RVC.

"Selbst mit den kühnsten Hypothesen ist es kaum möglich, die Chancen zu bewerten, die sich der Menschheit mit Wasserstoffenergie bieten könnten. Gleichzeitig jedoch ist das Gebiet der Wasserstoffenergie hinsichtlich der erforderlichen Technologie sehr komplex und wissensintensiv. Wir konzentrieren uns daher nicht nur auf die Quantität, sondern auch auf die Qualität und die Eignung der Teams. Daher rühren auch die hohen Anforderungen und schwierigen Bedingungen des Wettbewerbs. Zwölf Einsendungen - das ist eine sehr ermutigende Zahl, die das Interesse von Wissenschaftlern, Fachleuten und der Wirtschaft an dem Thema deutlich macht", so Igor Drozdov, Präsident der Skolkovo-Stiftung.

Die Up Great-Technologiewettbewerbe wurden vom RVC, der Skolkovo Foundation und dem Agency for Strategic Initiatives für russische Innovationsunternehmen im Rahmen der Nationalen Technologischen Initiative gemeinsam ins Leben gerufen. Vielleicht finden wir ja die Lösung in Wasserstoffbrennstoffzellen. Damit könnten unsere Entwicklungsteams und das gesamte Unternehmen eine führende Position im internationalen unbemannten Luftfahrtmarkt einnehmen. Es wurde bereits ein Regierungsbeschluss unterzeichnet, der es möglich macht, Versuche mit unbemannten Fahrzeugen auf unseren Straßen durchzuführen. In der Landwirtschaft werden bereits fahrerlose Traktoren eingesetzt, und der unbemannte Luftfahrtmarkt beginnt sich trotz gesetzlicher Beschränkungen zu entwickeln", fügte Dmitry Peskov, Sonderbeauftragter des Präsidenten der Russischen Föderation für digitale und technologische Entwicklung, hinzu.

Das Beratungsunternehmen Frost & Sullivan schätzt, dass die Fahrzeughersteller bis 2020 mindestens 20 neue Modelle mit Wasserstoffmotoren auf den Markt bringen werden. Bis 2030 wird die Anzahl der mit Wasserstoff betriebenen, verkauften Fahrzeuge demnach 583.000 pro Jahr erreichen.

Referenzinformationen

Informationen über RVC

RVC JSC ist der Dachfonds der russischen Föderation und das Entwicklungsinstitut der nationalen Venture-Industrie. Die Hauptziele des RVC sind die Förderung der Entwicklung der privaten Venture-Investitionsbranche in Russland und die Übernahme der Rolle des Projektbüros für die National Technology Initiative (NTI). Das genehmigte Kapital der RVC beträgt mehr als 30 Mrd. RUB. Dieses ist zu 100 % im Besitz der Russischen Föderation, vertreten durch die russische föderale Agentur für Staatseigentum (Rosimushchestvo). Der RVC verfügt nun über 26 Fonds mit einem Gesamtvolumen von 41,8 Mrd. RUB. Anteil der RVC-Aktiengesellschaft: 24,8 Mrd RUB. Der RVC verfügt derzeit über Fonds in 225 Portfoliounternehmen. Die genehmigte Investitionssumme beläuft sich auf 18,6 Mrd. RUB.

http://www.rvc.ru

Informationen zu den Up Great-Technologiewettbewerben

Die Up Great-Technologiewettbewerbe wurden von dem RVC, der Skolkovo-Stiftung und dem Agency for Strategic Initiatives für russische Innovationsunternehmen im Rahmen der Nationalen Technologischen Initiative gemeinsam ins Leben gerufen. Die Teilnehmer sind dazu aufgefordert, Lösungen für eines der komplexesten und zugleich ungreifbarsten technologischen Probleme der Welt zu finden. Das Siegerteam, das diese technische Hürde überwindet, erhält ein beträchtliches Preisgeld dafür, zur Zufriedenheit des Expertengremiums sowie der breiten Öffentlichkeit eine kohärente und reproduzierbare Lösung für die ihm gestellte Aufgabe gefunden zu haben. Der Ablauf der Wettbewerbe wurde in Übereinstimmung mit den bewährten Verfahren für technische Wettbewerbe weltweit, wie dem XPrize und der Darpa Grand Challenge, entwickelt. Die Up Great-Technologiewettbewerbe werden vom RVC veranstaltet und beaufsichtigt.

http://www.upgreat.one

Pressekontakt:

Dmitry Bezrukov

+7-9299674267

pr@rvc.ru

Original-Content von: RVC JSC, übermittelt durch news aktuell