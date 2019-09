AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag

Neue AfD-Landtagsfraktion hat sich konstituiert

Potsdam (ots)

Nach den Landtagswahlen am Sonntag hat sich heute in Potsdam die neue AfD-Landtagsfraktion konstituiert. Aufgrund des hervorragenden Wahlergebnisses der AfD hat sich die Fraktionsstärke mit nunmehr 23 Abgeordneten gegenüber der vorherigen Legislatur mehr als verdoppelt.

Zum Fraktionsvorsitzenden wählte die Fraktionssitzung heute mit überwältigender Mehrheit Andreas Kalbitz. Zu seinen Stellvertretern wurden Birgit Bessin und Steffen Kubitzki gewählt. Als Parlamentarischer Geschäftsführer wurde Andreas Galau bestätigt, zu seinem Stellvertreter bestimmte die Fraktionssitzung Dennis Hohloch.

Dazu der AfD-Fraktionsvorsitzende Andreas Kalbitz:

"Ich bin hoch erfreut über die starke Fraktion, die mit viel politischem Sachverstand und Kompetenz in den unterschiedlichsten Themenfeldern aufwarten kann. In den vielfältigen beruflichen Werdegängen der zukünftigen Abgeordneten spiegelt sich wider, was sich auch schon im Wahlergebnis widerspiegelt: Die AfD ist längst eine Volkspartei. Eine gesunde Mischung aus neuen und erfahrenen Abgeordneten, Männern und Frauen, Akademikern, Arbeitern und Angestellten repräsentiert die Brandenburger Gesellschaft in ihrer gesamten Breite.

Die AfD avanciert mit einer mehr als verdoppelten Fraktionsstärke zur stärksten Oppositionskraft und wird aus der Opposition heraus die Landesregierung vor sich hertreiben. Wer auch immer dieses Bündnis des Scheiterns bilden wird - es steht jetzt schon fest, dass es für weitere fünf Jahre kein ,Weiter-so' geben wird. Den politischen Takt in unserem Land wird maßgeblich nun die AfD mit vorgeben, weil die Altparteien als große Verlierer der Landtagswahl mit ihrer politischen Substanz am Ende sind. Die AfD ist die einzige bürgerliche Opposition im Potsdamer Landtag."

In Absprache mit der Landtagsverwaltung wurde heute ebenfalls festgelegt, dass die zukünftige Cottbuser Landtagsabgeordnete Marianne Spring-Räumschüssel als Alterspräsidentin die konstituierende Sitzung des 7. Landtages Brandenburg leiten wird.

Pressekontakt:

Detlev Frye

Telefon (0331) 966-1880

E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de



Zur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:

https://www.presseportal.de/nr/130777



Soziale Medien:



Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion

Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de

Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB

Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell