SSC von SelfSell wird an der größten lateinamerikanischen Bitcoin-Börse, BitInka, vorgestellt

Singapur (ots/PRNewswire) - SSC, der SelfSell-Coin, ist jetzt an der BitInka erhältlich. Nutzer können sich auf der offiziellen Website unter: www.bitinka.com anmelden, um direkt mit dem SSC-Handel zu beginnen.

Damit wird der SSC zur neunten digitalen Währung, die an der BitInka gehandelt wird. Als größte Bitcoin-Börse Lateinamerikas ermöglicht BitInka den Handel mit verschiedenen Währungen aus der ganzen Welt und vereinfacht damit den SSC-Handel. BitInka stellte 2017 Inkapay, eine Bitcoin-Zahlungsanwendung, vor. Sobald der SSC von der Inkapay zugelassen wird, können die Benutzer mit dieser App Zahlungskarten aufladen und SSC-Überweisungen durchführen.

SelfSell, das Unternehmen, das den SSC eigeführt hat, startete im Mai seine Zusammenarbeit mit James Rodriguez. Der berühmte Fußballstar der kolumbianischen Fußballnationalmannschaft und der legendäre Social Media Influencer, der für den FC Bayern München spielt, startete den öffentlichen Verkauf seiner eigenen Kryptowährung auf SelfSell. 500 Millionen JR10-Token im Wert von fünf Millionen Dollar, wurden von seinen Fans auf der ganzen Welt innerhalb von 24 Stunden und 48 Minuten gekauft. Damit beginnt eine neue Ära der Verbindungen zwischen Fußballstars, Fans und der gesamten Sportindustriekette. James sagte: "Jetzt bin ich in neue Dimensionen vorgestoßen und habe mich jedem von einer komplett anderen Seite gezeigt." Er empfand es als "eine absolut coole Herausforderung", einen Token mit seinem Namen vorzustellen und all seinen Fans wertvolle Geschenke zu überbringen.

Laut Yuan Li, dem Gründer und CEO von SelfSell, "besteht für das Unternehmen eine einzigartige Chance, das weltweite Wertesystem durch Blockchain umzugestalten, denn Organisationen verlieren zunehmend ihren Wert, während der Wert der Humanressourcen steigt. Selfsell möchte auf diese neue Ära der individuumsorientierten Wirtschaft mit immer mehr Menschen vorbereitet sein." Der SSC-Start auf BitInka gilt als wichtiger strategischer Einstieg von SelfSell in Lateinamerika. Damit werden die Bedürfnisse der lokalen Investoren beim Kauf von SSC noch besser bedient und der Geschäftsumfang von SelfSell auf diesem Gebiet erweitert. Einerseits könnten die großen Entwicklungspotenziale und -chancen die globale Expansion der Blockchain-Technologie fördern, andererseits kann SelfSell durch die Unterstützung lateinamerikanischer Länder bei der stärkeren Integration der Währung in das neue Weltsystem seine Vision "Schätze dich selbst, schätze deine Zukunft" ("Value yourself, Value your future") verwirklichen.

Weitere Informaionen zu SelfSell finden Sie unter https://selfsell.com/ oder wenden Sie sich an die folgende E-Mail-Adresse info@selfsell.com

