Der weltweit größte Datensatz von 40 Mio. Datenpunkten zeigt das enorme Potenzial von manschettenlosen Geräten und kann das Versorgungsmodell für Bluthochdruck revolutionieren

Aktiia lädt Experten für Bluthochdruck ein, um über die Umgestaltung der Bluthochdruckbehandlung mit manschettenlosen 24/7-Blutdruckgeräten zu diskutieren.

Aktiia veranstaltet ein Breakout-Symposium auf dem 31. „European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection" in Athen, um Forschungsergebnisse und Daten auszutauschen. Ziel ist, führende Experten auf dem Gebiet des Bluthochdrucks zu vereinen, um die Blutdruckkontrolle für 100 Millionen Menschen in den nächsten 10 Jahren zu verbessern.

Das optische Blutdruckmessgerät von Aktiia, das kontinuierlich am Handgelenk getragen wird, hat die Erfassung von über 40.000.000 Datenpunkten ermöglicht. Damit wurde der weltweit größte Datensatz von Blutdruckmesswerten erstellt und das enorme Potenzial von Geräten ohne Manschette zur Erschließung neuer Erkenntnisse demonstriert. Auf der Grundlage von 18 Jahren Forschung und der Nutzung von Partnerschaften zwischen akademischen und klinischen Organisationen hat Aktiia den Meilenstein erreicht, die erste umfassende Karte des Blutdruckmusters einer Person zu zeichnen.

Trotz der umfassendsten Blutdruckdatenbank der Welt bleiben Behandlung und Management von Bluthochdruck eine anhaltende klinische Herausforderung. Daher setzt sich Aktiia in Zusammenarbeit mit weltweit renommierten medizinischen Einrichtungen, Hypertonieexperten, Klinikern und der Industrie für ein neues Modell der Hypertonieversorgung ein, das einen Paradigmenwechsel von reaktiv zu proaktiv, von allgemein zu personalisiert, von anbieterzentriert zu patientenzentriert, von paternalistisch zu patienten-befähigend und von volumenbasiert zu wertbasiert ermöglicht.

Aktiia hat ein beeindruckendes Expertengremium zusammengestellt, das Daten, Erkenntnisse und Anregungen für die Zukunft des Bluthochdrucks liefert:

Chairman: Professor George S. Stergiou MD, FRCP, Chairman, Hypertension Center STRIDE-7, School of Medicine, Athens University

Dr. Neil Poulter, Chair of Preventive Cardiovascular Medicine and Director, Imperial Clinical Trials Unit, Imperial College London

Professor Alta Schutte, UNSW Sydney, The George Institute for Global Health

Professor Grégoire Wuerzner, Service of Nephrology and Hypertension, Lausanne University Hospital (CHUV)

Dr. Jay Shah, Medical Director, Thoracic Aortic Disease Program, Mayo Clinic Arizona

Erörtert wie manschettenlose Geräte wie Aktiia exponentiell mehr Blutdruckmesswerte liefern können als eine herkömmliche Manschette – dies ermöglicht ein weitaus besseres Verständnis des Blutdrucks bei einem einzelnen Patienten.

Stellt den Status quo des Blutdrucks als statischen Parameter mit dem Konzept der time in target range und seinen Auswirkungen auf die langfristigen Auswirkungen des Bluthochdrucks auf die Organe und den Körper vor.

Zeigt, welche Herausforderungen es bei der Überwachung und Verwaltung großer Patientenpopulationen innerhalb der Grenzen des traditionellen klinischen Modells der persönlichen Betreuung gibt.

Kommt zu dem Schluss, dass die Technologie und die Eigenschaften des menschlichen Körpers berücksichtigt werden müssen, um die Millionen von Menschen, die mit Bluthochdruck leben, zu erreichen, und setzt sich für Partnerschaften zwischen Wissenschaft, Industrie, Kostenträgern und Regierungen ein, um das Versorgungsmodell neu zu definieren.



Weitere Forschungsergebnisse, die ebenfalls auf dem Symposium vorgestellt werden, stützen sich auf die zunehmende Evidenz für die Genauigkeit des Aktiia Armbands und festigen seine Position als Spitzenreiter bei der manschettenlosen Überwachung und als glaubwürdiger Kandidat für die Blutdrucküberwachung in großem Maßstab.

Die Behandlung von Bluthochdruck ist und bleibt eine klinische Herausforderung. Weltweit sind etwa 1,28 Milliarden Menschen betroffen – in Deutschland etwa jeder dritte Erwachsene. Mit dem automatischen Blutdruckmessgerät von Aktiia, das rund um die Uhr am Handgelenk getragen wird, entfallen Aspekte wie Aufwand, unangenehmes Tragen, Störungen, die mit der Messung mit einer Manschette verbunden sind. Patienten nehmen selten so viele Messungen mit der Manschette vor, wie ihr Arzt für eine effektive Diagnose, Behandlung und Überwachung benötigt – aber Patienten berichten, dass sie Aktiia einer herkömmlichen Manschette vorziehen, und Benutzerdaten zeigen, dass die Anzahl der Messungen bei der Standard-Blutdrucküberwachung zu Hause mehr als zehnmal höher ist.

Aktiia ist als Medizinprodukt der Klasse IIa mit dem CE-Zeichen zugelassen, und bis heute wurden in ganz Europa über 40 Millionen Messungen durchgeführt.

