Hengtong tritt auf der GITEX Technology Week auf

Die 41. GITEX Technology Week in Dubai, die größte Technologiemesse im Nahen Osten, Nordafrika und Südasien, fand vom 17. bis 21. Oktober statt und zog viele international bekannte IT-Unternehmen aus der ganzen Welt an. Unter dem Motto "Enlightening the Future" nahm Hengtong mit Produkten und Lösungen wie AC-Ladegeräten, luftgekühlten Mikrokabeln, Schienenverkehrskabeln, Industriekabeln, verteilten 5G-Innenanschlüssen, Ladesystemen, FTTx-Lösungen usw. an der Messe teil.

Mit seiner kompletten Kommunikationsindustriekette und seinen technologischen Innovationsleistungen hat Hengtong die Aufmerksamkeit von Betreibern und Kunden aus dem Nahen Osten, Europa, Afrika usw. auf sich gezogen. In den letzten Jahren sind die Anforderungen an den Bau von Infrastrukturen schnell gewachsen und der Kommunikationsmarkt im Nahen Osten ist groß und hart umkämpft. Der Nahe Osten ist auch weltweit führend bei der frühen 5G-Einführung (kommerziell) und der 5G-Datennutzung.

Um der 5G-Ära gerecht zu werden, hat Hengtong ein umfassendes Layout der grundlegenden Kommunikationsprodukte und -anwendungen der 5G-Industrie erstellt. Die von Hengtong vorgestellte verteilte 5G-Indoor-Verbindungslösung zielt auf die Verbesserung der mobilen Kommunikationsumgebung in Innenräumen ab. Im Vergleich zum herkömmlichen DAS (Distributed Antenna System) ist die neue Indoor-Verteilung evolutionär, aufrüstbar und einfach zu implementieren. Es wurde bereits an vielen Orten installiert und eingesetzt.

Darüber hinaus macht sich Hengtong den allgemeinen Trend zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung zunutze und steigt in den Bereich der Fahrzeuge mit neuer Energie ein, um wissenschaftliche Lösungen für das umweltfreundliche Reisen der Menschen anzubieten. Die von Hengtong entwickelte Ladeschnittstelle ist eine der Schlüsselkomponenten von Fahrzeugen mit neuer Energie und hat die CQC-Zertifizierung erhalten und erfüllt die IP 67-Norm für Wasserdichtigkeit. Die neue Art von Ladesystemlösungen hat Vorteile wie hohe und niedrige Temperaturbeständigkeit, lange Lebensdauer, Wasserdichtigkeit usw., um eine sichere und stabile technische Unterstützung zu bieten und die Konnektivität zwischen Elektrofahrzeugen und Ladeeinrichtungen zu gewährleisten.

Hengtong wird auch in Zukunft die technologische Innovation fördern, das industrielle Layout von 5G, KI, Smart City, Energieverbund und anderen aufstrebenden Bereichen ausbauen und die Branche bei der Beschleunigung der digitalen und intelligenten Transformation anführen.

