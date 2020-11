SA Designer Parfums Ltd

Designer Parfums und Formel 1® präsentieren die offizielle F1® Fragrances Engineered Collection

LondonLondon (ots/PRNewswire)

Fünf einzigartige Unisex-Düfte von Parfum-Meistern in Designflakons von Ross Lovegrove sind ab sofort auf f1fragrances.com erhältlich

Designer Parfums und die Formel 1 freuen sich, die Europa-Markteinführung der offiziellen F1® Fragrances Engineered Collection bekannt zu geben. Fünf außergewöhnliche, luxuriöse Düfte der Haute Parfumerie fangen die Quintessenz der Formel 1 in einzigartig gestalteten Flakons ein, die von einem beeindruckenden 3D-Print Exoskelett umgeben sind, und nehmen Formel 1-Fans und Liebhaber der Avantgarde-Parfümerie auf eine fantastische olfaktorische Reise durch den spannenden Verlauf eines Formel 1-Grand Prix mit.

Zum Auftakt des F1 Parfüm Projektes präsentierte Designer Parfums im Rahmen des Großen Preises von Abu Dhabi 2019 die F1® Collector's Edition, zu welcher eine limitierte Auflage dreier exklusiver Luxuskunstwerke des visionären Designers Ross Lovegrove gehören.

Die F1 Fragrances Engineered Collection kombiniert moderne Inhaltsstoffe mit zeitlosen Materialien und kreiert damit innovative, gewagte Parfums.

Inspiriert von der Leidenschaft, der fortschrittlichen Technologie und dem Glamour der Formel 1, erzählt jeder Duft seine eigene Geschichte von Mut, Leistung, Entschlossenheit, Furchtlosigkeit und Sieg.

Die Kollektion verkörpert das Dröhnen der Motoren, die Spannung auf der Startaufstellung, den Wagemut der Fahrer und die Siegesfeier auf dem Podium, die über eine halbe Milliarde Formel 1-Fans rund um den Globus regelmäßig mit Begeisterung erfüllen.

Die F1 Fragrances Engineered Collection ist eine Weltneuheit in der Parfümindustrie und wurde unter Verwendung der neuesten 3D-Drucktechnologie für die digitale Lichtsynthese entwickelt. Dafür entwarf Ross Lovegrove ein komplexes, atemberaubendes Exoskelett aus technopolymerem Harz als Gehäuse für die edle Duftflasche, beide von der Aerodynamik und den eleganten Linien des Formal 1-Fahrgestells inspiriert.

Fans können aus fünf raffinierten Haute Parfumerie Düften wählen, die alle den Nervenkitzel und die Aufregung eines Formel 1-Grand Prix einfangen. Die Duft-Kollektion variiert zwischen klassischen und kühnen Elementen und wurde von einigen der weltbesten Parfümeure, darunter Emilie Coppermann, Alexandra Carlin, Aliénor Massenet, Louise Turner, Fabrice Pellegrin und Pierre Gueros, zu einem harmonischen Ensemble verbunden.

Die Kollektion besteht aus den folgenden Düften:

PRECIOUS METTLE

Inspiriert von der Spannung VOR DEM START und der KÜHNHEIT der Fahrer

Eine Hommage an die mutigen Fahrer, die Pionierarbeit in der Formel 1 geleistet haben und mit Nerven aus Stahl Risiken eingegangen sind und ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Precious Mettle ist ein frischer, intensiver, holziger Duft mit einer metallischen Note, der vom Mut erzählt. Eine Eröffnungszeremonie aus kräftigen Zitrusfrüchten und kristallklarer Frische, kombiniert mit dem silbrigen, metallischen Hauch von rosa Pfeffer und Elemi. Die mineralische Wärme von Ambroxan schafft einen schwerelosen Körper, der mit der gewagten holzigen Note von Akigalawood angereichert ist.

TURN 1

DIE ERSTE KURVE des Rennens, ein leidenschaftlicher Kampf mit HÖCHSTLEISTUNG

Turn 1 fängt die Stimmung ein, die während eines Formel 1 -Rennens in der Luft liegt, und würdigt die Leistung, Ausdauer und Entschlossenheit, mit der sich die Fahrer durch die erste Kurve kämpfen und dabei die Motorenpower und die emotionale Anspannung spüren. Eine avantgardistische Komposition mit unnachahmlichen Noten von Gummiabrieb und Regen auf salzigem Asphalt, gespickt mit einer lebendigen Note aus rosa Pfeffer und Mandarine, die auf eine Kombination aus tiefschwarzem Patschuli und Leder zurast.

OVERTAKE 320

Konzentration und LEIDENSCHAFT beim Überholen des Konkurrenten in HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

Overtake 320 ist vom Rausch und der extremen Konzentration beim Überholen in anspruchsvollen Kurven inspiriert und ist eine warme und würzige Komposition, angetrieben von einer feurigen Mischung aus Zimt und Bergamotte. Ein warmer und energiegeladener Kontrast aus Metallpfeffer und Tonkabohne, kombiniert mit einer überraschenden Interpretation der Iris, wodurch ein innovatives, dynamisches Element entsteht, das dem Klassiker eine ganz neue Wendung verleiht. Gewürze und dunkel karamellisierte Hölzer machen das Gefühl der Leidenschaft perfekt.

NEEEUM WHITE

DIE ZIELGERADE, der Sieg in greifbarer Nähe, FURCHTLOS und entschlossen

Neeeum White ist eine Hommage an die Furchtlosigkeit der Formel 1-Helden, mit der sie die Zielgerade in Angriff nehmen. Ein selbstbewusster Duft mit einem gewagten Gewürzcocktail, der die Schärfe des schwarzen Pfeffers und die Kühle von Wacholder einander gegenüberstellt. Im Herzen wird die berauschende Tiefe der Narzisse durch die weiche, mineralische Qualität der Iris gemildert, die nahtlos in eine reichhaltige Fusion von glattem Leder und goldenem Tonkalacton übergeht. Eine kühne Neuinterpretation der Fougère.

CARBON REIGN

Der SIEG: Die Feier auf dem Podium, vor den Augen der gesamten Welt

Inspiriert vom Glanz des Sieges nach einem intensiven Rennen, den das gesamte Team, das diesen Sieg ermöglicht hat, gemeinsam feiert. Die Freude am Feiern, eingefangen in einem lebendigen und energiegeladenen Duft, der sich um einen Champagnerakkord, trockenen Bernstein und Holzaroma dreht. Die sprühende, sprudelnde Öffnung von Zitrusnoten wird durch die elektrische Frische von Timutpfeffer angeregt, was zu einer leuchtenden und frischen Geranien-Note führt, die durch die Eleganz von Veilchenblättern aufgehellt und mit reichen, holzigen Facetten von Sandelholz und Ambrocenid kontrastiert wird.

Entdecken Sie die F1 Engineered Collection

Precious Mettle, Turn 1, Overtake 320, Neeeum White und Carbon Reign: Entdecken Sie die fünf Düfte, die jeweils in einer 75 ml-Metallflasche mitsamt dem hochwertigen 3D-gedruckten Exoskelett zum Preis von 225 EUR (195 £/250 $) erhältlich sind.

Verfügbar ab dem 9. November 2020 auf f1fragrances.com. Zunächst lieferbar im Vereinigten Königreich und in Europa, demnächst auch weltweit.

Alle fünf Düfte werden auch in einem Musterset, bestehend aus 5 x 1,5 ml Eau de Parfum, erhältlich sein, damit Kunden alle Düfte zu Hause testen können. Sobald sie sich für ihren Favoriten entschieden haben, können die Kosten für das Musterset beim Kauf eines Dufts in voller Größe bei f1fragrances.com eingelöst werden.

Die Einführung der F1 Fragrances Engineered Collection ist nur der Anfang - freuen Sie sich auf das ganze Rennen ab März 2021.

Weitere Informationen finden Sie auf www.f1fragrances.com

