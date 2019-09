OWC

OWC rüstet sich für die International Broadcasting Convention (IBC) in Amsterdam

Woodstock, Illinois (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen präsentiert innovative Speicher-, Konnektivitäts- und Expansionslösungen für die Medien- und Unterhaltungsindustrie, darunter das preisgekrönte ThunderBlade, das in Halle 5 am Stand C10 präsentiert wird.

OWC, ein führendes, emissionsfreies Mac- und PC-Technologieunternehmen und einer der weltweit renommiertesten Anbieter von Festplatten, SSDs, Docking-Lösungen für PC und Mac sowie Leistungs-Upgrades, gab heute seine geplante Teilnahme an der International Broadcasting Convention (IBC) Show in Amsterdam bekannt. Die IBC 2019 wird jährlich abgehalten und gilt als die einflussreichste Veranstaltung für Fachleute, die sich mit der Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung elektronischer Medien beschäftigen. Die Konferenz findet von Freitag, 13. September bis Dienstag, 17. September im RAI Exhibition and Congress Centre in Amsterdam statt. Besuchen Sie OWC in Halle 5, Messestand C10.

OWC setzt seine 31-jährige Tradition in der Entwicklung und Herstellung leistungsstarker technologischer Produkte fort, die Profis im kreativen Bereich dabei helfen sollen, uneingeschränkt zu arbeiten und Neues zu schaffen. Das Unternehmen wird seine innovativen Speicher-, Konnektivitäts-, Software- und Expansionslösungen für Mac- und PC-Nutzer vorstellen, darunter zwei seiner neuesten Produkte:

- Thunderbolt 3 Pro Dock - Thunderbolt 3 Pro Dock ist die ultimative, vor Ort eingesetzte Post-Produktionslösung, die mit einer unübertroffenen Kombination aus superschnellen 10GB-Ethernet-, CFast- und SD-Kartenlesern, zwei Thunderbolt 3 Ports, drei USB-3.1-Ports und voller Unterstützung für eSATA-Geräte und -Laufwerke überzeugt. Das Thunderbolt 3 Pro Dock bietet jenen, die im kreativen Bereich tätig sind, die Möglichkeit, mit 4/8k RAW-Video- und Fotodateien mit einer Geschwindigkeit von bis zu 600 MB/s zu arbeiten und bis zu fünf zusätzliche Thunderbolt-Geräte zu verketten, während gleichzeitig ein Laptop betrieben und USB-3.1-Geräte verwaltet werden können. Erhältlich im 4. Quartal. - Mercury Helios 3S - Mercury Helios 3S funktioniert wie ein Dock und ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl dedizierter PCIe-Karten. Mit dualen GB/s-Thunderbolt-3-Ports bietet Mercury Helios 3S jene Bandbreite, die benötigt wird, um datenintensive 4k-Capture-Cards zu unterstützen, sodass die Arbeit mit diversen Video-Workflows beschleunigt werden kann. Mercury Helios 3S wird mit einem soliden, robusten Aluminiumgehäuse gebaut und ist eine unkomplizierte Lösung, die es erlaubt, leistungsstarke PCIe-Karten für Videoproduktion, Transkodierung, Audioverarbeitung, Datenspeicherung und vieles mehr hinzuzufügen. Erhältlich im 4. Quartal. - OWC ThunderBlade(TM) - Im April 2019 wurde der Speicherlösung ThunderBlade Ultra High-Performance Gen 2 Thunderbolt 3 von der IABM anlässlich der NAB-Show 2019 in Las Vegas der BaM-Preis 2019 in der Kategorie "Store" verliehen. Mit zwei Thunderbolt-3-Ports können Benutzer bis zu fünf zusätzliche ThunderBlades verketten, und durch die Verbindung von mehr als einem Laufwerk mit SoftRAID können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3800 MB/s erreicht werden. Das neueste ThunderBlade-Produkt kann eine 1-TB-Übertragung in weniger als viereinhalb Minuten abschließen. Ab sofort verfügbar.

OWC ist in Europa rasant gewachsen und seit Anfang dieses Jahres auf dem Kontinent mit einem großen Vertriebs-, Fertigungs- und Supportzentrum in Belgien vertreten. Dies ermöglicht gemeinsam mit der Unterstützung durch Hunderte europäische Wiederverkäufer und OWC-Vertriebspartner eine größere Verfügbarkeit der angebotenen Lösungen sowie verkürzte Lieferzeiten und einen verbesserten Service und Support vor Ort, auf den OWC stets seinen Schwerpunkt gelegt hat, was das Unternehmen von der Konkurrenz unterscheidet.

Informationen zu OWC

Other World Computing (OWC), gegründet 1988, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Mac- und PC-Enthusiasten dabei zu helfen, mehr zu tun und mehr umzusetzen. Unsere vertrauenswürdigen Speicher-, Konnektivitäts-, Software- und Erweiterungslösungen ermöglichen es Tech-Enthusiasten, Profis aus dem kreativen Bereich und Produzenten, das Beste aus ihren Technologieinvestitionen herauszuholen, wertvolle digitale Ressourcen zu schützen und die Fähigkeiten ihrer Hardware zu erweitern, sodass sie mit den Anforderungen und der Entwicklung ihrer Arbeit stets Schritt halten können. OWC verfügt über ein preisgekröntes technisches Support-Team, das 24 Stunden und 7 Tage pro Woche zur Verfügung steht, sowie über eine unvergleichliche Bibliothek mit Schritt-für-Schritt-Installations- und Support-Videos. Egal, welche Schritte wir bei OWC setzen, wir glauben daran, eine bessere Welt zu schaffen, in der die Technologie die Phantasie anregen und alles ermöglichen kann.

© 2019 Other World Computing, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple und Mac sind eingetragene Marken von Apple, Inc. in den USA und anderen Ländern. Intel und Thunderbolt sind eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Andere Marken sind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

