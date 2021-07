iXensor

COVID-19-Antigen-Tests für die Wiederaufnahme von Radrennen: Team Bahrain Victorious trifft Vereinbarung mit iXensor

Paris (ots/PRNewswire)

iXensor (6734.TWO), der Pionier für mobile Gesundheit, gibt heute sein Sponsoring des Team Bahrain Victorious bekannt. iXensor bietet die vollständig digitalisierte COVID-19-Schnelltestlösung bestehend aus dem COVID-19-Antigentest PixoTest, einer digitalen Gesundheitspass-App und einem Cloud-basierten Management-Webportal für das Radsportteam der Tour de France 2021. Damit soll die Übertragung von SARS-CoV-2 verhindert werden. Das Team Bahrain Victorious freut sich, ab Mitte Juli 2021 eine Partnerschaft mit iXensor eingehen zu können. Der Mannschaftsarzt Dr. Daniele Zaccaria äußerte sich zu der Partnerschaft: "Schnelltests sind entscheidend für die Sicherheit unseres Teams geworden. Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, dass das Team die strengen Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf Covid das ganze Jahr über beibehalten kann. Wir alle haben die Auswirkungen einer von Covid getroffenen Saison gespürt, und wenn wir auf die Straße zurückkehren und an den kommenden internationalen Rennen teilnehmen wollen, liegt es in unserer Verantwortung, das gesamte Team zu schützen und zusammen mit iXensor die Ausbreitung von COVID-19-Infektionen im Team zu verhindern." Die dynamische Natur des Radfahrens auf offenen Straßen birgt stets die Möglichkeit einer Ansteckung. Der PixoTest in Kombination mit dem PixoHealth-Pass-Admin-Webportal hilft dem medizinischen Team des Team Bahrain Victorious beim Testen, falls erste Anzeichen von entsprechenden Symptomen bei den Fahrern oder Mitarbeitern auftreten sollten. Der COVID-19-Antigen-Test PixoTest ist eine intelligente Antigen-Test-Lösung, die kürzlich in Europa als neue Hilfe zur Bewältigung von COVID-19-Ausbrüchen bei der Wiedereröffnung von Büros, Fabriken, Schulen sowie im Reise- und Gastgewerbe eingeführt worden ist. Computergesteuerte präzise Erkennung in 15 Minuten: Mit dem PixoTest® POCT Analyzer können die Testergebnisse objektiv ausgelesen werden, was die Risiken von Fehlinterpretationen im Vergleich zu Selbsttests, die von menschlichen Augen interpretiert werden, minimiert. Gleichzeitige Meldung an die PixoHealth-Pass-App und das Admin-Webportal: Der Analysator übermittelt genehmigte Testergebnisse über einen mit der DSGVO konformen Mechanismus gleichzeitig an PixoHealth Pass-Benutzer und das PixoHealth-Pass-Admin-Webportal, was den Verwaltungsaufwand bei Routine- und Massentests reduziert. Dadurch kann das Team die gesamte Radsaison über ein sicheres Training und sichere Rennen gewährleisten. Höchste Genauigkeit gemäß den Vorgaben der EU: Laut seiner klinischen Validierungsstudie zeigte das PixoTest® eine Sensitivität von 95 % und eine Spezifität von 98 % bei Nasopharynx-Abstrichen im Bereich von 0 bis 7 Tagen ab Auftreten der Symptome. Eine weitere Studie untersuchte die klinische Leistung von Tests von anterioren nasalen Abstrichen bei Patienten mit Symptomen, die eine Sensitivität von 93 % und eine 100 %ige Spezifität aufwiesen. Informationen zu iXensor iXensor, der Pionier für mobile Gesundheit, verwandelt das Smartphone in ein mobiles medizinisches Diagnostikgerät auf Laborniveau. 2017 hat iXensor das PixoTest®-Blutzuckermesssystem als weltweit ersten kamerabasierten Bluttest mit FDA-Zulassung für Smartphones eingeführt. Auf der Grundlage der PixoTech®-Plattform hat sich iXensor auf Selbsttests zu Hause und klinische Point-of-Care-Diagnostik in den Bereichen Infektionskrankheiten, die Gesundheit der Frau und Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1576577/POC_X02_Team_Bahrain_Victorious.jpg

