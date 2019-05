Therapeuten am Limit

Therapeuten mit Sternfahrt durch Deutschland nach Berlin

Berlin (ots)

Vom 29.05. bis 6.6.19 fährt das Team um Heiko Schneider, Rieke Guhl, Sarah Strahl und Olav Gerlach von Therapeuten am Limit mit unzähligen Kolleginnen und Kollegen sowie Schülern in Ausbildung von unterschiedlichen Startpunkten in Deutschland mit dem Rad nach Berlin, um gegen die aktuelle Situation der Therapeuten vor dem Bundesministerium für Gesundheit zu protestieren.

Nach dem Protest der Heilmittelerbringer (Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Podologie, Diätassistenten) im Jahr 2018 hat die Bundesregierung dem TSVG ein Gesetz erlassen, welches die massiven und über Jahre verschleppten Probleme der Therapeuten lösen soll.

Noch immer gibt es keine bundeseinheitliche Lösung

Zur Frage des Schulgeldes für die Ausbildung. Einige wenige Schüler bekommen eine Ausbildungsvergütung während am anderen Ende Schüler monatlich mehrere hundert Euro bezahlen müssen. Das stellt eine enorme Ungleichbehandlung und Ungerechtigkeit dar. Dieser Umstand führt zu massiver Verunsicherung und wird den jetzt schon spürbaren Fachkräftemangel verschärfen, statt entgegenzuwirken. Damit ist zum Beispiel die Sicherstellung der wohnortnahen Patientenversorgung mit den notwendigen Heilmitteln gefährdet. Die Ausbildungsinhalte sind noch immer auf einem Stand, der nicht als aktuell gilt und der therapeutischen Versorgung von Morgen gerecht wird.

Therapeuten verlassen frühzeitig den Beruf auf Grund fehlender Anerkennung und einem Gehalt, von dem die Kolleginnen und Kollegen nicht leben können und aktuell in die Altersarmut führt.

Auf Grund dieser Fülle an Benachteiligungen und erheblichen Problemen, demonstrieren die Therapeutinnen und Therapeuten sowie Schülerinnen und Schüler für eine schnell spürbare Veränderung der Bedingungen.

Sternfahrt und Demonstrationen

Von verschiedenen Startpunkten radeln die Protestfahrer auf dem Weg nach Berlin. Eltern, Kollegen und Kolleginnen sowie Landes- und Bundestagsabgeordnete haben angekündigt die Tour komplett oder zum Teil zu begleiten.

In Berlin findet der Höhepunkt der Tour statt. Am 06.06. ab 11:00Uhr wird vor dem Bundesministerium für Gesundheit eine Kundgebung mit Redebeiträgen von Therapeuten und Bundestagsabgeordneten stattfinden.

