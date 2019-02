Therapeuten am Limit

Besorgniserregende Situation der Therapeuten in Deutschland - Auswertung der Brandbriefe der Bewegung "Therapeuten am Limit"

Berlin (ots)

Am Donnerstag, dem 21.02.2019, stellen Prof. Dr. Heidi Höppner und Dr. Eva-Maria Beck ab 14:00 bis 15:00 Uhr in der Alice Salomon Hochschule Berlin ihre Auswertung der ca. 1000 Brandbriefe der Aktion "Therapeuten am Limit" vor. Die beiden Wissenschaftlerinnen haben die Brandbriefe der Heilmittelerbringer_innen in einer qualitativen sozialwissenschaftlichen Studie analysiert und leiten daraus einen problematischen Stand der therapeutischen Gesundheitsversorgung in Deutschland ab.

Die Brandbriefe aus dem gesamten Bundesgebiet sind im Zuge der Aktion "Therapeuten am Limit" entstanden, die durch Heiko Schneider und seinen Brandbrief der ersten Stunde an das Bundesgesundheitsministerium im März 2018 initiiert wurde. Aus der Protestaktion ist im Laufe des Jahres 2018 eine deutschlandweite Bewegung geworden.

Die Briefe zeigen Missstände in der Heilmittelbranche auf, die zu einer prekären Situation der Heilmittelerbringenden führen, sodass bereits jetzt die angemessene Patientenversorgung in Deutschland gefährdet ist. Die Perspektive der Therapeut_innen, die in den Brandbriefen zum Ausdruck kommt, zeigt verschiedene Gründe für die Berufsflucht auf und macht die starken Ängste der Betroffenen vor Altersarmut deutlich. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels in Deutschland erscheint es paradox, dass die Heilmittelbranche eine Prekarisierung statt des eigentlich notwendigen Wachstums erfährt.

Podiumsgäste der Pressekonferenz: Prof. Dr. Heidi Höppner (Alice Salomon Hochschule) Dr. Eva-Maria Beck (Alice Salomon Hochschule) Heiko Schneider Physiotherapeut (B.A.) (Therapeuten am Limit) Volker Brünger Gesundheitsökonom (B.A.), Physiotherapeut (Therapeuten am Limit)

Veranstaltungsort: Alice Salomon Hochschule Berlin Raum 338 Alice-Salomon-Platz 5 12627 Berlin www.ash-berlin.eu

Kontakt: Michael Schiewack Pressesprecher "Therapeuten am Limit" Tel.: + 49 (0)3 578 78 76 87 Michael.Schiewack@therapeuten-am-limit.de

Alice Salomon Hochschule Berlin Referat Hochschulkommunikation Ina Friebe Tel.: +49 (0)30 99 245-335 friebe@ash-berlin.eu

Pressekontakt:

Michael Schiewack

Pressesprecher "Therapeuten am Limit"



Tel.: + 49 (0)3 578 78 76 87

Michael.Schiewack@therapeuten-am-limit.de

Original-Content von: Therapeuten am Limit, übermittelt durch news aktuell