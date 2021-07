Torry Harris Business Solutions (THBS)

Torry Harris ist Finalist bei den Excellence Awards des TM Forums

Bristol, England und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Torry Harris Integration Solutions (THIS), ein anerkannter Marktführer im Bereich Integrationsstrategie und -bereitstellung, gab heute die Auswahl zum Finalteilnehmer bei den Excellence Awards 2021 des TM Forums bekannt. Die von THIS in zwei Kategorien eingereichten Initiativen wurden für die Endrunde der Excellence Awards ausgewählt: 1. Die Automatisierung der API-Konformität senkt die Kosten von Vodafone um bis zu 50 Mio. EUR und bietet noch weitere Vorteile (Kategorie: Cloudnative IT & Netzwerke); und 2. Vertrauen in Irlands ersten volldigitalen Mobilfunkdienst stört den Markt, ein zweites Mal! Kategorie: Kundenerfahrung & Vertrauen). Die Gewinner werden am ersten Tag des globalen Events der Digital Transformation World Series am 22. September bekannt gegeben. Die Excellence Awards des TM Forums zeichnen die weltweit führenden Unternehmen für ihre innovativen Leistungen in den Bereichen digitale Transformation, Business- und IT-Agilität, Kundenorientierung, branchenübergreifende Partnerschaften und Zusammenarbeit sowie Produkt- und Serviceinnovationen aus. Die Auszeichnungen werden von einer Jury aus 22 unabhängigen, neutralen Branchenexperten bewertet. Die Einreichungen decken die sechs Kernthemen des TM-Forums ab: Autonomer Betrieb; KI, Daten & Erkenntnisse; Jenseits der Konnektivität; Cloudnative IT & Netzwerke; Kundenerlebnis & Vertrauen und Der Faktor Mensch. "Herzlichen Glückwunsch an die diesjährigen Finalteilnehmer für die prestigeträchtigen Excellence Awards", sagte Nik Willetts, CEO, TM Forum. "Die einzigartigen Herausforderungen und Möglichkeiten, denen unsere Branche gegenübersteht, haben die Bedeutung der Zusammenarbeit nur noch verstärkt. Die diesjährigen Finalisten zeigen nicht nur, wie schnell sich der Wandel in unserer Branche vollzieht, sondern verdeutlichen auch, wie wichtig es ist, den Wandel durch Zusammenarbeit voranzutreiben. Allen Finalisten wünsche ich viel Glück!" Shuba Sridhar, Vice President - Strategic Initiatives bei Torry Harris, erklärte: "Wir freuen uns, für unsere Bemühungen um die Demokratisierung der Digitalisierung durch API-gesteuerte automatisierte Integrationsinitiativen für unsere Kunden anerkannt zu werden. Unsere Go-digital-Toolkits, das 'Legacy-to-Cloudnative-Kit, das 'Smart-Home-Management'-Kit und das 'SME Digital-Empowerment-Kit' haben es Kunden ermöglicht, ihre Initiativen zur digitalen Transformation der Unternehmen zu beschleunigen und zu skalieren." Informationen zu Torry Harris Torry Harris ist ein multinationaler Anbieter von Geschäfts-, Technologie- und IT-Beratungsdiensten. Seit über zwei Jahrzehnten konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Lösungen in den Bereichen Integration für digitale Aktivierung, digitale Marktplatzdienste und API-Management für den gesamten Lebenszyklus, IoT und die Aktivierung digitaler Ökosysteme. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in New Jersey (USA) und betreibt Entwicklungszentren im indischen Bengaluru. Weiterhin unterhält es Niederlassungen in Bristol und Slough (beide Vereinigtes Königreich), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München und Paris. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.torryharris.com Informationen zum TM Forum TM Forum ist eine Vereinigung von über 850 Mitgliedsunternehmen, die zusammen einen Umsatz von 2 Billionen US-Dollar erwirtschaften und fünf Milliarden Kunden in 180 Ländern bedienen. Wir fördern die Zusammenarbeit und kollektive Problemlösung, um den Geschäftserfolg der Anbieter von Kommunikations- und digitalen Diensten und ihren Zulieferern auf der ganzen Welt zu maximieren. Heute liegt unser Schwerpunkt auf der Unterstützung unserer Mitglieder bei der Bewältigung ihrer individuellen digitalen Transformation. Wir stellen praktische und bewährte Ressourcen und Tools zur Beschleunigung der Umsetzung sowie Plattformen zur Erleichterung gemeinsamer Problemlösungen und Innovationen bereit.

