Torry Harris Business Solutions (THBS)

Torry Harris dieses Jahr erneut bei den Digital Experience Awards ausgezeichnet

Bristol, England, Dubai, Vae und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Zum zweiten Mal in Folge haben Torry Harris Integration Solutions (THIS) dieses Jahr zwei bedeutende Auszeichnungen der UK Digital Experience Awards (UKDXA) gewonnen, mit denen digitale Überlegenheit und Innovation anerkannt werden. Geehrt werden damit Organisationen und Teams, die ihren Kunden durch digitale Technologie ein außergewöhnlichen Kundenerlebnis bieten.

In zwei Kategorien gewann Torry Harris Silber:

1. Digitaler Wandel und Transformation (Telekoms) - in Partnerschaft mit Three, Irland

2. Beste Online-Benutzererlebnis-Initiative - für Torry Harris Learning, eine B2B-Unterrichtsplattform für digitale Kompetenzen

Three zählt mit einem Marktanteil von 35 % und 2,2 Millionen Kunden (Stand: März 2019) zu den führenden Mobilfunkanbietern Irlands. ,3Vision', die digitale Transformationsinitiative von Three in Irland gewann die UK DXA-Auszeichnung in Partnerschaft mit THIS, die das Integrationsgerüst für die problemlose Transformation bereitstellen. THIS hat sich auf die Umsetzung sinnvoller digitaler Betriebsumgebungen durch API-betriebene Integrationslösungen spezialisiert.

Torry Harris Learning (THL) ist eine Unterrichtsplattform für die schrittweise, von Lehrkräften geleitete Vermittlung digitaler Kenntnisse speziell für den Bedarf in Unternehmen. THL bietet eine einzigartige Kombination aus persönlicher Schulung in Anwesenheit des Vorgesetzten, der nebenher laufenden Vermittlung hochrangigen Fachwissens und Mentor-Programmen, die weltweit online für kleinere Gruppen zur Verfügung stehen, um die digitalen Fähigkeiten praxisorientiert zu testen.

Shuba Sridhar, stellvertretender Direktor der Strategischen Initiativen bei Torry Harris, sagt: "Wir sind dankbar für die Anerkennung unserer Bemühungen zur Demokratisierung des Digitalen durch unsere Dienste und Produkte. Heute arbeiten wir mit Großkonzernen zusammen, um diese mit einem ,SME Empowerment-Kit' auszurüsten, da gerade kleine und mittelständische Unternehmen von den realen Einschränkungen der gegenwärtigen Lage stark betroffen sind, mit Hochdruck digital verbunden und in der Lage sein müssen, Verkaufs- und Servicechancen zu nutzen. Unser Dank geht an die Awards International, für die Organisierung der Messe, der Transparenz im Entscheidungsprozess und den hervorragenden unabhängigen Jurymitgliedern!"

Informationen zu Torry Harris

Torry Harris ist ein multinationaler Anbieter von Geschäfts-, Technologie- und IT-Beratungsdiensten. Seit mehr als 20 Jahren bietet das Unternehmen Integrationslösungen zur Förderung digitalen Wissens, für Plattformdienste, die API-Verwaltung für den gesamten Lebenszyklus und den digitalen Wandel. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in New Jersey (USA) und betreibt Entwicklungszentren im indischen Bangalore.

Weiterhin unterhält es Niederlassungen in Bristol und Slough (beide GB), Dubai (VAE), Dublin, München und Paris. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.torryharris.com

Pressekontakt:

Diganta Kumar Barooah

marketing@thbs.com

Torry Harris Integration Solutions (THIS)

Original-Content von: Torry Harris Business Solutions (THBS), übermittelt durch news aktuell