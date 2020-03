Suntech Power Japan Corp.

Suntech erhält von EuPD Research das Siegel "Top Brand PV" im fünften Jahr in Folge

Wuxi, China (ots/PRNewswire)

Kürzlich wurde Suntech von EuPD Research, einem weltweit anerkannten Forschungsinstitut, mit dem Siegel "Top Brand PV" ausgezeichnet. Damit ist Suntech fünf Jahre lang in Folge als führende Solarmarke in Europa anerkannt worden.

Die Auszeichnung "Top Brand PV" wird von EuPD Research im Rahmen der Befragung "Global PV Installer Monitor" aufgestellt, die über 100 globale Installateure umfasst. Aus diesen werden letztlich anhand einer strengen und gerechten Bewertung, die sich auf die Produktleistung und Dienstleistungen konzentriert, die herausragendsten unter allen vor- und nachgelagerten Akteuren der Photovoltaik-Branche ausgesiebt. Dieser Wettbewerb ist für die gesamte Branche vorteilhaft, um ständig bessere Produkte und Dienstleistungen hervorzubringen und die Qualität der Photovoltaik-Energie zu verbessern und so die Unternehmen zu einer höheren Effektivität zu bewegen. Darüber hinaus erhielt Suntech das "Top Brand PV"-Siegel 2020 ebenso in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Außerhalb Europas hat Suntech aufgrund seiner Markenstärke und langanhaltenden Attraktivität die Unterstützung von EuPD Research auf dem australischen Markt für drei aufeinander folgende Jahre, zusammen mit dem "Top Brand PV Australia"-Siegel von EuPD Research erhalten.

Suntech hat sich auf seinen Markeneinfluss verlassen, der auf jahrelanger konsequenter Arbeit im europäischen Markt beruht, wo ein robustes Vorverkaufs- und Kundendienstsystem geschaffen wurde, und hat erfolgreich eine Reihe neuer Kunden gewonnen und gleichzeitig eine stabile Kooperationsbeziehung mit etablierten Kunden aufrechterhalten. In den letzten Jahren hat der Umfang des Geschäfts von Suntech stetig zugenommen, wobei die Modullieferungen in drei aufeinander folgenden Jahren um mehr als 20 % angestiegen sind. Ende 2019 hatte Suntech über 21 GW Photovoltaikmodule in mehr als 90 Länder ausgeliefert. Laut aktualisierten Zolldaten steht Suntech auf Platz 6 des europäischen Marktes in Bezug auf das Versandvolumen, wobei die Zahlen u. a. in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz besonders eindrucksvoll sind.

"Suntech war eine der ersten PV-Marken, die in den europäischen Markt eingetreten ist. Wir haben unsere Suntech-Qualität seit 20 Jahren beibehalten. Suntech wurde in fünf aufeinander folgenden Jahren als führende Solarmarke in Europa ausgezeichnet, und bei dem Großteil der Befragten in der Umfrage von EuPD Research handelte es sich um Installateure aus reifen Vertriebsmärkten. Diese haben mit einer großen Anzahl von PV-Marken zusammengearbeitet, sich aber dennoch für Suntech entschieden. Dies ist der beste Beweis für die Produktqualität von Suntech", sagte Vincent Cao, Vice President von Suntech.

