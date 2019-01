Solenis

Solenis und BASF schließen Fusion des Papier- und Wasserchemikaliengeschäfts ab

Wilmington, Delaware (ots/PRNewswire)

Das kombinierte Unternehmen behält den Namen Solenis als ein globales Unternehmen für Spezialchemikalien mit Fokus auf Papier- und Industriewassertechnologien.

Nach der Zustimmung aller zuständigen Behörden haben BASF und Solenis die bereits angekündigte Fusion des Papier- und Wasserchemikaliengeschäfts der BASF mit Solenis abgeschlossen. Mit einem Pro-forma-Umsatz von rund 3 Milliarden US-Dollar wird das kombinierte Unternehmen unter der Marke Solenis operieren und ist in der Lage, erweiterte chemische Angebote und kostengünstige Lösungen für Kunden in den Bereichen Zellstoff, Papier, Öl und Gas, chemische Verarbeitung, Bergbau, Bioraffination, Energie, Kommunaltechnik und in anderen Industriemärkten anzubieten.

BASF erhält 49 Prozent des kombinierten Unternehmens, während 51 Prozent kollektiv im Besitz des Verwaltungs- und Vermögensgeschäfts von Solenis unter der Leitung von Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) sind. Das neue Solenis hat ungefähr 5.200 Mitarbeiter und kann weltweit verbesserte Vertriebs-, Service- und Produktionskapazitäten aufweisen.

Die Fusion schließt die Papier- und Wasser-Assets der Performance-Chemicals-Einheit von BASF ein, samt der Produktionsstätten in Bradford und Grimsby, Vereinigtes Königreich; Suffolk, Virginia, USA; Altamira, Mexiko; Ankleshwar, Indien und Kwinana, Australien sowie zugehöriger Assets, einschließlich geistigen Eigentums. Das Papierbeschichtungsgeschäft von BASF ist nicht Teil der Transaktion.

"Wir schließen unsere starken Traditionsunternehmen zusammen, um ein kundenorientiertes, weltweit agierendes Dienstleistungsunternehmen in der Papier- und Wasserbranche zu schaffen. Kunden aus diesen Branchen profitieren von unserem Zusammenschluss, dessen Folge ein unvergleichliches, erweitertes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen, hochmodernen Innovationen und Know-How ist", erklärte John Panichella, President und CEO von Solenis.

"Die Zusammenarbeit mit Solenis ist der richtige Schritt für das Papier- und Wassergeschäft von BASF, um weiterhin ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Gemeinsam bieten wir ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungssortiment, um die besonderen Chemikalienanforderungen der internationalen Papier- und Wasserbranche zu erfüllen", ergänzte Anup Kothari, President der Performance-Chemicals-Abteilung von BASF.

"Der Zusammenschluss dieser beiden überaus erfolgreichen, komplementären Unternehmen schafft ein noch stärkeres internationales Unternehmen mit verbesserten Chancen im Hinblick auf langfristiges Wachstum und Wertschöpfung", so David Scheible, Chairman von Solenis und Operating Advisor für CD&R.

Über Solenis

Solenis ist ein führender globaler Hersteller von Sonderchemikalien für wasserintensive Industrien, einschließlich der Märkte für Zellstoff, Papier, Öl und Gas, chemische Verarbeitung, Bergbau, Bioraffinerie, Strom und städtische Dienste. Das Produktangebot des Unternehmens umfasst zum Abschluss der Transaktion eine breite Palette an Prozesshilfsstoffen, Wasseraufbereitungschemikalien, funktionellen Zusatzstoffen und modernsten Überwachungs- und Kontrollsystemen. Diese Technologien helfen Kunden bei der Steigerung der Betriebseffizienz, der Verbesserung der Produktqualität, dem Schutz von Anlagen und der Steigerung der Umweltverträglichkeit. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Wilmington, Delaware, und verfügt über 41 Herstellungseinrichtungen, die strategisch rund um die Welt platziert sind und ein Team von ca. 5.200 Fachkräften in 120 Ländern auf fünf Kontinenten umfassen. Weitere Informationen über Solenis finden Sie unter www.solenis.com/de.

Über Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice, das 1978 gegründet wurde, ist ein privates Investitionsunternehmen mit dem Fokus, stärkere Unternehmen aufzubauen. Seit seiner Gründung verwaltet CD&R Investitionen in Höhe von 27 Milliarden US-Dollar in 84 Unternehmen mit einem aggregierten Transaktionswert von über 125 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie auf www.cdr-inc.com.

Über BASF

BASF steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio ist in vier Segmente unterteilt: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von mehr als 60 Milliarden EUR. BASF-Aktien werden an der Börse von Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf www.basf.com.

