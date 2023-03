Decentral

Decentral bringt 62.000 Andiami-Whitelist-Registratoren zusammen; gibt bevorstehende Whitelist-Schließung und Jaxx Liberty Sunsetting bekannt

Toronto, 7. März 2023 (ots/PRNewswire)

Andiami: The Quest for Liberty – ein Projekt, das entwickelt wurde, um ein nutzergesteuertes Internet zu betreiben und gleichzeitig Blockchain-Gemeinschaften dabei zu unterstützen, Node-Dezentralisierung zu erreichen – wird auf der Infrastruktur aufbauen, die Jaxx Liberty zu einer Plattform gemacht hat, auf die Millionen von Nutzern vertrauen.

Decentral – das führende Blockchain-Unternehmen in Kanada, das sich auf dezentralisierte Innovationen und Infrastruktur konzentriert – schließt die erste Phase seines neuesten Projekts ab: Andiami: The Quest for Liberty. Durch einen Whitelisting-Prozess, der letztes Jahr begann, hat Andiami mehr als 62.000 Registratoren, die bereitstehen, um sich an dieser neuen transmedialen Initiative zu beteiligen, die physische und digitale Elemente zusammenbringt, um ein nutzergesteuertes Peer-to-Peer-Internet zu betreiben. Es wird erwartet, dass die Whitelist in den kommenden Wochen abgeschlossen wird.

„Ein anhaltendes Anliegen ist die Zentralisierung von Knoten und Infrastruktur für dezentralisierte Protokolle, die bei Cloud-Dienstleistern stattfinden. Dies steht im Widerspruch zu Dezentralisierungszielen, und Andiami stellt sich diesem Problem aktiv", so der Gründer von Ethereum und Decentral, Anthony Di Iorio. „Angesichts dieses Trends in Richtung Zentralisierung – und unserer Mission, dem entgegenzuwirken – waren wir angenehm überrascht von der starken Unterstützung, die das Andiami-Projekt bisher generiert hat. Während wir die für Jaxx Liberty entwickelte Infrastruktur und Tools auf Andiami-Hardware und -Software anwenden, die für das breite Publikum entwickelt wurde, erwarten wir, dass unsere Community weiter wachsen wird."

Decentral bis Sunset Jaxx Liberty

In dem Bestreben, kontinuierlich das zu bieten, was dezentralisierte Gemeinschaften am meisten brauchen, wird Decentral in den kommenden Wochen seine nicht depotführende Wallet für Kryptowährungen, Jaxx Liberty, einstellen, um sich auf das weitere Wachstum von Andiami: The Quest for Liberty zu konzentrieren.

„Eines unserer Ziele mit Andiami ist es, die Tools und Frameworks bereitzustellen, die es Entwicklern ermöglichen, in einer stabilen, cloudfreien Umgebung zu arbeiten", erklärt Di Iorio. „Unsere Entscheidung, Jaxx Liberty auslaufen zu lassen, wird es uns ermöglichen, den Auftrag effektiver zu erfüllen und gleichzeitig die Infrastruktur von Jaxx Liberty als Grundlage für Andiami zu nutzen."

Der normale Betrieb von Jaxx Liberty wird am 27. März 2023 um 8:00 Uhr ET eingestellt. Nach diesem Datum und für einige Wochen können Nutzer von Jaxx Liberty, die die Anwendung installiert haben, die App weiterhin nutzen, um ihre aus 12 Wörtern bestehende Backup-Phrasen anzuzeigen, die für die Migration zu einer anderen Wallet erforderlich sind. Da die Backend-Server nach diesem Datum abgeschaltet werden, kann es sein, dass die Nutzer keine Transaktionen mehr durchführen können und die Kontostände nicht korrekt aktualisiert werden.

Wie immer behalten die Nutzer die volle Kontrolle über ihr Vermögen, da Jaxx Liberty nicht depotführend ist und die Nutzer schon immer die Kontrolle über ihre eigenen privaten Schlüssel und Backup-Phrasen hatten. Mit Blick auf Interoperabilität und Portabilität wurde Jaxx Liberty von Anfang an so konzipiert, dass die Benutzer zu anderen ähnlichen Plattformen migrieren können, die BIP39-kompatible Standards wie Edge Wallet oder Exodus Wallet verwenden.

Benutzer von Jaxx Liberty können auf jaxx.io wichtige Informationen über die Einstellung von Jaxx Liberty finden und darüber, wie sie zu einer anderen Wallet migrieren können. Dies ist unsere offizielle Website. Bitte achten Sie auf Ihre Sicherheit und befolgen Sie nur die dortigen Anweisungen.

Informationen zu Andiami

Andiami ist ein komplementäres Projekt von Decentral, das entwickelt wurde, um ein nutzergesteuertes Internet zu betreiben und gleichzeitig dezentralisierte Gemeinschaften wie Bitcoin, Ethereum und andere dabei zu unterstützen, eine Node-Dezentralisierung zu erreichen. Dazu gehören Hardware und Software mit vollständigen Knotenpunkten – von der Konsole bis zum Betriebssystem. Andiami wird als The Quest for Liberty zum Leben erweckt, einem individuell angepassten physischen und digitalen Spiel, das sich um individuelle und kollaborative Rätsel und Problemlösung dreht. Um sich für die Whitelist anzumelden und eine Aufzeichnung des Enthüllungsereignis-Livestreams von Andiami anzusehen, besuchen Sie andiami.org.

Informationen zu Decentral

Decentral Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das Tools im Mittelpunkt des nächsten Internets entwickelt! Decentral wurde in 2014 von Anthony Di Iorio mit dem Ziel gegründet, ein Community-Sammelplatz und Innovationszentrum für dezentralisierte Technologie zu werden. Seitdem hat es dazu beigetragen, eine Gemeinschaft von Hunderten von Partnerprojekten in Toronto und auf der ganzen Welt zu schaffen. Decentral war die frühe Heimat von Ethereum und ist der Schöpfer von Jaxx Liberty, einer kostenlosen, nicht depotführenden Wallet für Kryptowährungen, die Millionen von Menschen weltweit mit den Tools befähigt hat, die sie benötigen, um ihr digitales Leben zu kontrollieren.

Original-Content von: Decentral, übermittelt durch news aktuell