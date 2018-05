Waltonchain sagt der Welt "Hallo" - mit den RFID-Chips seines technischen Unterstützers Silictec

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - "Chips" sind seit einiger Zeit sowohl in China als auch den USA ein heißes Thema. Die derzeitige RFID-Chip-Industrie kann den Bedarf der IoT-Entwicklung nicht decken: Es sind nur wenige Optionen verfügbar, auch sind diese teuer; Sendeleistung und -stabilität müssen verbessert werden; die Empfangsempfindlichkeit ist niedrig, die Entstörfähigkeit unzureichend.

Um diesen Problemen beizukommen, hat Waltonchain das Konzept des "Value Internet of Things" (VIoT) entwickelt. Das Unternehmen hat sich für die Erforschung und Entwicklung integrierter Schaltkreise von RFID-Tags und integrierter Schaltkreise von Readern eingesetzt, die sich für Anwendungen von Blockchain-Technologie eignen. Die integrierten Schaltkreise zeichnen sich durch ein integriertes Verschlüsselungs- und Entschlüsselungs-Beschleunigungsmodul aus, das auf der derzeitigen RFID-Technologie basiert, und ein für Anwendungen von Blockchain-Technologie geeignetes Kommunikationsschnittstellenprotokoll. Die Implementierung wird die Anwendung von Blockchain-Technologie in der Welt des Internets der Dinge (IoT) vorantreiben und folgende Probleme in der Anwendung von Blockchain-Technologie lösen:

- Es ist nicht nötig, dass jedes Tag Knotendaten speichert; es ist nur für die Signaturverifizierung verantwortlich. - Die Hardware generiert automatisch nach dem Zufallsprinzip öffentliche und private Schlüssel, um die Sicherheit der IoT-Anwendungen zu gewährleisten - um sicherzustellen, dass das Tag unverwechselbar, authentisch und verfälschungsresistent ist. - Die Tags können die Menge der gespeicherten Informationen reduzieren und so das Problem lösen, dass die Blockchain in IoT-Anwendungen mit großen Datenmengen überlastet wird. - Die Hardware-Beschleunigung kann mit der Technologie asymmetrischer Verschlüsselung das Problem langsamer Verschlüsselung und Entschlüsselung lösen. - Mit den Tags ist die Dezentralisierung von Objekt- und Asset-Management wirklich realisierbar, was ermöglicht, die Daten verfälschungsresistent zu machen.

Es ist wahrscheinlich, dass Waltonchain sich durch seine weit verbreiteten Implementierungsprojekte bis 2020 zu einem der zehn führenden Blockchain-Projekte entwickeln wird. Das Unternehmen hat sich auch der Umsetzung des VIoT verschrieben - durch die wertvolle Implementierung von Blockchain-Technologie. Liu Cai, CTO von Waltonchain: "Das Hauptprinzip ist die Kerntechnologie. Nur, wenn wir an unabhängiger Innovation festhalten, können wir die Entwicklung von Chinas Chip-Industrie wirksam vorantreiben." Waltonchain arbeitet nach eben dieser Strategie.

Waltonchain und eine zunehmende Zahl von Unternehmen in China bevorzugen bei Chips unabhängige Forschung und Entwicklung. Integrierte Schaltkreise werden künftig die "Hauptkampfarena" des wissenschaftlichen und technologischen Wettbewerbs zwischen Ländern sein und damit zur Entwicklung einer völlig neuen, vertrauenswürdigen, komplett offenen und nachverfolgbaren Welt beitragen.

Waltonchain setzt sich für die Schaffung eines Wirtschafts-Ökosystems ein, das Blockchain-Technologie mit dem Internet der Dinge integriert.

