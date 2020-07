SolunoBC

Soluno integriert sich mit Slack

Stockholm (ots/PRNewswire)

Soluno, der europäische betreiberunabhängige UCaaS-Anbieter, führt Slack Telephony ein. Die neue Integration markiert die nächste Phase in der Bereitstellung reichhaltiger Erfahrungen über eine erweiterte Palette von Produktintegrationen hinweg.

Um im Cloud-Ökosystem relevant zu bleiben, ist es wichtig, mit anderen Akteuren zu kooperieren. Oft geht es nicht darum, das Verhalten des Kunden zu ändern, sondern vielmehr darum, das bereits Vorhandene nahtlos zu integrieren. Die Kommunikation sollte einfach sein und die Mitarbeiter in die Lage versetzen, beste Arbeit zu leisten. Aus diesem Grund arbeiten wir kontinuierlich an der Erweiterung unseres Produktportfolios.

Wir freuen uns, heute unsere Integration für Slack, eines der beliebtesten Kollaborationswerkzeuge, bekannt zu geben. Zusammen mit der Cloud-Kommunikation von Soluno erhält der moderne Mitarbeiter eine zusammenhängende Benutzererfahrung und die Leistung von zwei führenden Unternehmenslösungen. Wir nennen es Slack Telephony.

Slack Telephony

Bei Slack Telephony werden der Leitungsstatus und die Anwesenheit der Benutzer automatisch vom Telefonsystem erfasst und direkt in der Slack-Oberfläche angezeigt. Auf diese Weise können unsere Benutzer sehen, ob ein Kollege in Slack telefoniert, beschäftigt ist, im Urlaub ist usw. Darüber hinaus können sogar im Telefonsystem geschriebene Notizen in Slack angezeigt werden, wenn man mit der Maus über das Anwesenheitssymbol fährt.

Sie können Anrufe tätigen und von Slack aus eine Nachricht senden

Durch die Text- und Rückruffunktion können die Benutzer mit Slack Telephony auch viel Zeit sparen. Mit einfachen und intuitiven Befehlen können Benutzer eine Nachricht senden oder einen Anruf tätigen; entweder durch direkte Eingabe einer Telefonnummer oder durch die Suche unter den Kontakten.

"Diese Integration wurde von unseren Großhandelspartnern vorangetrieben, und es ist großartig, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die wissen, was die Endbenutzer wollen. Wir haben diese Integration mit voller Markenunterstützung für unsere White-Label-Partner aufgebaut, und jetzt freuen wir uns darauf, sie gemeinsam auf den Markt zu bringen", sagt Johan Dalström, CPO von Soluno.

Soluno

Soluno ist ein betreiberunabhängiger UCaaS-Anbieter auf dem europäischen Markt mit mehr als 200.000 Nutzern in der Cloud. Soluno treibt die Zukunft der Geschäftskommunikation voran, indem es sein "Mobile First"-Konzept über Großhandelspartner in Europa anbietet.

Original-Content von: SolunoBC, übermittelt durch news aktuell