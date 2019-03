SolunoBC

SolunoBC expandiert auf den britischen UCaaS-Markt

Stockholm (ots/PRNewswire)

SolunoBC, der größte betreiberunabhängige UCaaS-Anbieter im nordischen Markt, hat einen Vertrag mit dem britischen Betreiber und Dienstleister Trust Distribution unterzeichnet. Im Rahmen des Vertrags kann Trust Partnern und Resellern ein führendes, in erster Linie auf Mobilgeräte ausgerichtetes UCaaS-Angebot mit Unterstützung durch die Plattform und das Großhandelskonzept von Soluno zur Verfügung stellen.

Indem Soluno den britischen Markt gemeinsam mit Trust betritt, tätigt das Unternehmen nach der Expansion in die Niederlande im Oktober 2018 und nach Deutschland im Januar 2019 einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen seiner europäischen Expansion.

Dank der Kooperation kann im März 2019 ein vollständiger, marktführender Dienst für Reseller und Großhandelspartner eingeführt werden. Der Dienst kombiniert das UCaaS-Angebot von Soluno mit den erstklassigen Betriebs- und Abrechnungsleistungen von Trust zu einer sicheren, reibungslosen Erfahrung für Endnutzer und Partner.

"Wir sind dankbar für das Vertrauen, das Trust Soluno in Bezug auf die Aktivierung des neuen Cloud-Dienstes entgegengebracht hat. Trust ist mit seinem breitgefächerten Angebot, seinen Leistungen und dem weitläufigen Partnernetzwerk im Vereinigten Königreich eine tolle Ergänzung für Soluno. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit und auf ein gemeinsames Wachstum im Vereinigten Königreich", so Mattias Ohde, CEO von SolunoBC.

"Es war wichtig, eine Partnerschaft mit einem Unternehmen einzugehen, das interessante, Mehrwert schaffende Dienstleistungen anbietet, die eine unerschütterliche Mitel-Infrastruktur ergänzen. Soluno hat eine Reihe von überragenden Dienstleistungen entwickelt, die sowohl das Produkt verbessern als auch vor allem Wiederverkäufer und Großhändler befähigen, sich mit ihrem Produkt von der Masse abzuheben und ihre Gewinnspannen zu erhöhen", so Vincent Leahy, Managing Director von Trust.

Das bewährte Großhandelsmodell von Soluno ermöglicht die Einführung integrierter Leistungen auf einem neuen Markt in nur drei Monaten. Jetzt erhalten Nutzer im Vereinigten Königreich hierüber Zugang zu raffinierten pbx- und Zusammenarbeitsleistungen auf dem Gerät ihrer Wahl - von Smartphones über Tablets und Computer bis hin zu Tischtelefonen.

Soluno Business Communications AB

SolunoBC ist der größte und expansionsfreudigste betreiberunabhängige UCaaS-Anbieter auf dem nordischen Markt mit mehr als 150.000 Nutzern in der Cloud. Soluno treibt die Zukunft der Unternehmenskommunikation voran, indem es durch Großhandelspartner in Europa ein Konzept anbietet, das in erster Linie auf Mobilgeräte ausgerichtet ist.

www.soluno.com

Trust Distribution Ltd

Trust ist ein Voice & Data Distributor mit einer ausschließlich auf den Fachhandel ausgerichteten Vertriebsphilosophie und Sitz in Manchester. Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Produkten und Dienstleistungen und stützen uns auf erfahrene und freundliche Mitarbeiter. Unser Team verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung mit Channel Distribution und wir sind bestrebt, sowohl hohen Wert als auch einen ausgezeichneten Kundenservice vor und nach dem Verkauf zu bieten.

Weitere Informationen erhalten Sie von: Mattias Ohde, CEO Soluno BC, +46(0)31-352-40-03 Jonathan Rigg, Head of Network Services Trust, Tel.: +44-0-1706-498-201

Original-Content von: SolunoBC, übermittelt durch news aktuell