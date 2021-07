The Publicity Department of the CPC Shenyang Municipal Committee

Das 7. Hunhe River Bank Symphony Festival wurde eröffnet

Am 22. Juli um 19:00 Uhr wurde im Yunyang-Pavillon des Shenshuiwan-Parks in Shenyang das 7. Hunhe-Flussufer-Symphonie-Festival eröffnet, das gemeinsam von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des KPCh-Stadtkomitees Shenyang und der China Symphony Development Foundation organisiert wurde. Unter dem Motto "Hundert Jahre Ruhm und künstlerische Seele zur Party" lud das Symphonie-Festival fünf Orchester ein, darunter das Harbin Symphony Orchestra, das Shanxi Symphony Orchestra, das Dalian City International Symphony Orchestra, das Tianjin Opera and Dance Theater Symphony Orchestra und das Shenyang Symphony Orchestra. Sie wird vom Shenyang Symphony Orchestra und der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Heping Distrikts veranstaltet. Vom 22. bis 30. Juli finden im Yunyang-Pavillon insgesamt 6 Sinfonieaufführungen statt. Die erste Aufführung wurde vom Harbin Symphony Orchestra präsentiert. Die Künstler des Orchesters spielten chinesische und ausländische Musik wie "Dongfanghong (The East is Red)", "Chinese Heart" und 'Jazz Waltz" für die Shenyang-Symphonie-Fans. Die Atmosphäre war warm, das Publikum war in Hochstimmung, und die exquisiten Fähigkeiten wurden vom Publikum einhellig gelobt. Das 7. Hunhe River Bank Symphony Festival hat auch in der chinesischen Sinfoniemusik-Gemeinde große Aufmerksamkeit erregt. Der berühmte chinesische Dirigent Zheng Xiaoying und die Sinfonieorchester von Shenzhen, Changsha, Sichuan, Ningbo und anderen Provinzen und Gemeinden nahmen Segensvideos für das Musikfestival auf. Das 7. Hunhe-Flussufer-Symphonie-Festival bereichert das kulturelle Leben der Menschen und demonstriert das kulturelle Temperament der Stadt. Links für Bild-Anhänge: Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=397080 Bildunterschrift: Das 7. Hunhe River Bank Symphony Festival hat in der Stadt Shenyang begonnen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1580249/7th_Hunhe_Symphony_Festival.jpg

