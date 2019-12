The Publicity Department of the CPC Shenyang Municipal Committee

Der China-Shenyang International Friendship Gala Evening 2019 und die 4. Mottoparty "Shenyang in the Eyes of Foreigners" finden in Shenyang statt

Der China-Shenyang International Friendship Gala Evening 2019 (China-Shenyang-Galaabend der internationalen Freundschaft) und die 4. Mottoparty "Shenyang in the Eyes of Foreigners" (etwa: "Shenyang in den Augen von Ausländern") fanden kürzlich im Studio der Shenyang Radio and Television Station statt. Die Veranstaltungen wurden am 30. November von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Shenyang KPCh-Kommunalkomitees gesponsert und gemeinsam mit der Informationsstelle der Stadtverwaltung Shenyang sowie der Shenyang Radio and Television Station ausgerichtet.

Die Mottoparty umschloss die drei Themenbereiche "Schönes Zuhause", "Gemeinsames Zuhause" und "Zuhause der Freundschaft", die relevantes Gedankengut, Kunst und Internationalismus vereinten. Durch die Party sollen die Kommunikation zwischen Shenyang und der internationalen Welt verstärkt sowie die Freundschaft zwischen den Einwohnern von Shenyang und ihren ausländischen Freunden vertieft werden.

Ein neuer vom Shenyang Medical College einstudierter afrikanischer Tanz stieß bei der Party auf viel Anklang und auch der von indischen Studierenden aufgeführte "Millenium Pact", der sich dem Thema Zeit widmetet, war sehr beliebt. Darüber hinaus bot ein russisches Ensemble eine fesselnde Darbietung von "The Call of the Road" und auch die Akrobatiktruppe von Shenyang sorgte mit "The Pedal Umbrella" für große Unterhaltung. Beinahe 100 ausländische Freunde aus über 30 Ländern, darunter u. a. die Vereinigten Staaten, Polen, Großbritannien, Kongo, Sambia und Marokko, präsentierten ihre neuen Programme, die Gesang, Tanz, Oper, Akrobatik und mehr umschlossen. Eine Gruppe internationaler Freunde aller Hautfarben sorgten mit "Chinese Wind" für viel Trubel auf der Bühne und zeigten die Gastfreundschaft der internationalen Metropole Shenyang von ihrer besten Seite. Die wundervollen gemeinsamen Auftritte chinesischer und ausländischer Freunde präsentierten den internationalen Charme von Shenyang auf einmalige Weise.

