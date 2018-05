Die Stadt Shenyang zieht Top-Talente mit massiven Subventionen für Unternehmensgründungen an

Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Shenyang, eine Stadt im Nordosten Chinas, öffnet ihre Türen für Talente aus dem In- und Ausland.

Am 22. April 2018 kündigte die Stadt ein verbessertes Paket von Anreizen zusätzlich zu einer Reihe von Präferenzregelungen an, die im vergangenen Jahr eingeführt wurden, darunter die Gewährung einer maximalen Subvention von 10 Millionen Yuan für Spitzenkräfte und eine "Nullschwelle" für Absolventen chinesischer und ausländischer Universitäten, um sich in der Stadt niederzulassen, etc.

Mit der Umsetzung einer Reihe von Maßnahmen zur Gewinnung von Talenten wandelt sich Shenyang von einer Stadt mit Talentabwanderung zu einem Magnet für Talente. Innerhalb eines halben Jahres kehrten 73.000 Hochschulabsolventen nach Shenyang zurück; in der Winterjobbörse bleibt Shenyangs Anziehungskraft auf Bewerber nur hinter Peking zurück und rangiert nach Angaben der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des CPC Shenyang Municipal Committee an zweiter Stelle in China.

Chen Xinglong, der seit 17 Jahren in den USA studiert und gearbeitet hat, ist Experte auf dem Gebiet der Halbleitertechnik. Vor einiger Zeit wurde er von den neuen Anreizen der Stadt angezogen und richtete seine Aufmerksamkeit auf Shenyang mit seiner stetig wachsenden IC-Ausrüstungsbranche.

Chen Shaochun, ein gebürtiger Chinese aus der südlichen Provinz Guangdong, wurde im vergangenen Jahr als Pionier des chinesischen Ten Thousand Talent Program nach Shenyang gelockt und beschäftigt sich mit der Entwicklung von Atemtherapieprodukten. Er sagte, dass die Krankenhäuser und Institutionen in Shenyang starke technische Unterstützung für die Forschung und Entwicklung bereitgestellt haben.

Mit seinen sowohl zentralen als flexiblen Werbemaßnahmen für Talente, ist es Shenyang gelungen, die Fähigkeiten talentierter Menschen voll zur Geltung zu bringen. Heute sind der Deutsch-Chinesische Industriepark für Gerätefertigung in Shenyang, der Shenyang International Software Park, der Jinlian Innovation Park und das SIASUN Robot Innovation Lab, die vier Innovations- und Gründerzentren für ausländische Talente, die wichtigsten Plattformen, um ausländische Talente und Projekte anzuziehen.

