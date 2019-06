SkySpecs

SkySpecs - Anbieter von O&M-Produkten für Windenergie - begrüßt Patrick Siep als neuen Vice President für den Vertrieb in Europa und Lateinamerika

Ann Arbor, Michigan (ots/PRNewswire)

Patrick Siep verfügt über mehr als sieben Jahre Erfahrung in Service und Vertrieb von Windenergie und soll für den Ausbau der Präsenz von SkySpecs in Europa sorgen

SkySpecs, Komplettanbieter von O&M-Digitalprodukten für Windenergie, begrüßt Patrick Siep als neuen Vice President für den Vertrieb der Märkte Europa und Lateinamerika. In seiner neuen Rolle wird Patrick Siep für die Expansion von Vertrieb und Betrieb zuständig sein, Initiativen zur Kundenbindung leiten und Neuakquisen vorantreiben.

Für den Marktführer im Bereich robotischer Offshore-Datenerfassung in Europa besteht das Ziel von Patrick Siep darin, diesen Erfolg für das Onshore-Geschäft in Europa und Lateinamerika zu nutzen. "Wir verfügen über die schnellsten autonomen Drohneninspektionen der Branche, eine hochmoderne Softwareplattform und ein höchst kompetentes Team. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir bestens positioniert sind, dies zu schaffen", sagte Patrick Siep.

"SkySpecs betreibt in ganz Europa schnelles Wachstum seiner Tätigkeit. Patrick Siep hat umfassende Erfahrung in der Windbranche und teilt unsere Vision, Betrieb und Wartung zu optimieren, was Windkraft noch nachhaltiger macht. Wir sind erfreut darüber, ihn in unser wachsendes Team aufnehmen zu können", sagte Danny Ellis, CEO von SkySpecs.

Patrick Siep hatte zuvor Managementpositionen in den Bereichen Service und Turbinenverkauf bei Siemens Wind Power und Nordex Acciona inne. Zudem verfügt er über umfassende Erfahrung mit weltweit tätigen europäischen Versorgern.

"Ich bin seit mehr als sieben Jahren in der Branche tätig und weiß, wie wichtig es ist, in der O&M-Phase Stromgestehungskosten (LCoE) zu reduzieren. Ich bin überzeugt davon, dass mehr Nutzung künstlicher Intelligenz, maschinellen Lernens und von Robotik hier die beste Möglichkeit darstellt. Ich bin höchst erfreut, SkySpecs beizutreten, die die Digitalisierung von Rotorblatt-Service und Bestandsmanagement auf ein neues Niveau bringen", sagte Patrick Siep.

