Proteinreicher Shake namens Healthy Height hilft Kindern zu wachsen

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Nutritional Growth Solutions widmet sich dem Wachstum von Kindern in Europa

Nutritional Growth Solutions Ltd. (NG Solutions) führt Healthy Height auf dem europäischen Markt ein, einen proteinhaltigen Shake, der klinisch nachgewiesen das Wachstum von Kindern fördert. Diese kinderfreundliche Protein-Shake-Mischung, erhältlich in Vanille- und Schokoladegeschmack, ist reich an Molkenproteinen, Vitaminen und Mineralien. Laut einer neuen klinischen Studie kann Healthy Height jungen Kindern, die klein und schlank sind, dabei helfen zu wachsen.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/684289/Healthy_Height.jpg )

Viele Eltern machen sich Gedanken über die Größe ihrer Kinder, besonders wenn sie nicht im gleichen Maße wie Gleichaltrige wachsen. Diese Situation kann besonders beunruhigend sein, wenn die Kinder wählerisch beim Essen sind. Wie können Eltern und Kinderärzte dazu beitragen, dass Kinder ihr Größenpotenziel erreichen?

Größe ist überwiegend genetisch bedingt, aber schlechte Ernährung kann das maximale Größenpotenzial und die Wachstumsrate eines Kindes beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, dass die Ernährung des Kindes wachstumsfördernde Lebensmittel und Getränke beinhaltet.

Healthy Height enthält 12 Gramm von hochwertigem knochen- und muskelaufbauendem Molkenprotein in jeder Portion und ist mit Vitaminen und Mineralien angereichert. Dieser hormonfreie und glutenfreie Shake ist eine gute Quelle von Aminosäuren, die für das Wachstum wichtig sind. Dieses Produkt enthält kein Soja und keine künstlichen Farb-, Geschmacks- oder Konservierungsstoffe, die Eltern vermeiden möchten.

"Jahrelang haben wir gesehen, wie Eltern Mühe hatten, Abhilfe für Kinder, die klein aber gesund sind, zu finden, damit sie größer werden. Manche Eltern haben sich dabei auf die Wachstumshormontherapie (HGH) verlassen, die manchen Kindern mit diagnostizierten Störungen helfen kann", erklärte Professor Moshe Phillip, MD und Mitgründer von Nutritional Growth Solutions. "Für viele Kinder in Europa ist jedoch diese Wachstumstherapie nicht geeignet."

"Wir haben beschlossen, diese Lücke auf dem Nahrungsmittelmarkt zu füllen, und haben Healthy Height entwickelt, eine nahrhafte und leckere Formel, die speziell für Kinder konzipiert wurde. Wir haben klinischen Forschungen betrieben, um herauszufinden, welche Rolle dieses Nahrungsergänzungsmittel bei der Größe spielt", erklärte Liron Fendell, CEO bei Nutritional Growth Solutions. "Die Resultate zeigten, dass die Bereitstellung der richtigen Nährstoffe in spezifischen Dosen für junge Kinder, die klein und schlank sind, dazu beitrug, ihre Wachstumsrate innerhalb von sechs Monaten ohne Erhöhung des BMI zu steigern."

Die im renommierten Journal of Pediatrics veröffentlichte Studie (randomisiert, doppelblind und placebokontrolliert) wertete den Einfluss von Healthy Height auf das Wachstum aus. Es wurden 200 gesunde Kinder im Alter von 3 bis 9 Jahren aus Mittelklassenfamilien mit Normalgewicht und -größe unter dem 10. Perzentil bewertet.

Hinter der Forschung und Entwicklung dieser Formel standen Spitzenmediziner aus dem Bereich der pädiatrischen Endokrinologie, der Gastroenterologie und der Ernährungskunde: Prof. Phillip, Director des Institute for Endocrinology am Schneider Children's Medical Centre of Israel, und Prof. Raanan Shamir, Director des Institute of Gastroenterology, Nutrition and Liver Diseases am Schneider Children's Medical Center, der auch President der European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) ist.

Healthy Height wird in den USA, im asiatisch-pazifischen Raum und in Israel verkauft, mit GMP-zertifizierten Produktionsanlagen in den USA, Deutschland und Israel. Das Produkt verfügt über anhängige Patentanmeldungen in den USA, Kanada, Australien, Israel, Indien und in der EU. Healthy Height bietet Kinderärzten eine neue nährstofffördernde Alternative für Kinder, die klein und schlank sind. Das Produkt wird an Einzelhändler und Unternehmen für den Private-Label-Sortimente verkauft.

"Healthy Height gibt Eltern neue Hoffnung, die Größe ihrer Kinder zu verbessern", sagte Fendell. "Mit einem schnell zubereiteten Shake ("scoop-shake-drink") erhalten Kinder einen erfrischenden Smoothie, der ihren wählerischen Gaumen zufriedenstellt - vor der Schule, als Nachmittagsimbiss oder beim Abendessen -, und er hilft ihnen dabei, die Nährstoffe zu erhalten, die ihr Wachstum antreiben."

Unternehmenskontakt: Nutritional Growth Solutions Frau Liron Fendell CEO Tel.: +972-73-2482618 E-Mail: liron@ngsolutions.co Web: http://www.Healthy-Height.com

Pressekontakt:

NutriPR

Frau Liat Simha

Tel.: +972-9-9742893

E-Mail: liat@nutripr.com

Twitter: @LiatSimha

Web: http://www.nutripr.com

Original-Content von: Nutritional Growth Solutions Ltd. (NG Solutions), übermittelt durch news aktuell