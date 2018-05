DOMO Chemicals erstmalige Präsenz auf der NPE 2018 unterstreicht Ambitionen auf dem US-Markt

Orlando, Florida (ots/PRNewswire) - DOMO Chemicals, ein deutscher, weltweit vertretener Experte für Polyamide und Materialientechnologie, wird erstmals auf der NPE 2018, die Kunststoffmesse die vom 7. - 11. Mai in Orlando, FL, stattfindet, vertreten sein. Mit seinem umfangreichen Produktportfolio bekundet DOMO sein Interesse am US-Markt.

DOMO Chemicals, ein internationales Unternehmen erkundet den US-Markt

DOMO Chemicals präsentiert seine Kompetenzen in drei Geschäftsbereichen: Polymere, technische Kunststoffe und Nylon-Folie. Das Komplettangebot des Unternehmens besticht den US-Markt durch hohe, weltweit anerkannte Produktqualität, Expertise, ein auf Kunden zugeschnittenes Serviceangebot sowie Innovationsdynamik.

Technische Kunststoffe

DOMO Engineering Plastics US betreibt eine Produktionsanlage für technische Kunststoffverbindungen in Buford, Georgia. DOMO EP US ist Teil von DOMOs Netzwerk für technische Kunststoffverbindungen mit Anlagen in Deutschland, Italien, Indien und China. DOMO's ortsansässigen Sales-, Kundendienst-, und technischen Serviceteams sind auf den NAFTA-Markt spezialisiert und vermarkten technische Thermoplaste für die Bereiche Automotive, Öl und Gas, Sport & Freizeit, Konsumgüter und Industrieanwendungen. Zu den Produkten, die auf der NPE im Mittelpunkt stehen werden, zählen DOMAMID®, auf PA6 und PA66 basierte Verbindungen, die mit Hinblick auf hohe Fluidität, Steife und Ästhetik entwickelt wurden, ECONAMID® PA6 und PA66-Verbindungen, die auf ökologisch nachhaltigen Rohstoffen basieren und somit eine tragfähige Alternative für zahlreiche Anwendungen in einer Vielfalt an Märkten präsentieren sowie THERMEC(TM), wobei es sich um Verbindungen handelt, die bei hohen Temperaturen eine verbesserte Leistungsfähigkeit aufweisen.

Basispolymere für sämtliche Bereiche des US-Kunststoffmarktes

Die DOMO Nylon & Intermediates Division mit Standort in Leuna (Deutschland) vermarktet in den USA ihr umfassendes Portfolio an unbehandelten PA6-Basisharzen, die Anwendung bei der Herstellung technischer Kunststoffe sowie der Faser- und Filmextrusion finden. Auf der NPE 2018 werden neue PA6-Varianten in allen drei Bereichen vorgestellt: DOMAMID®H22 ist ein neuartiges, äußerst niedrigviskoses Polyamid für technische Kunststoffe. Dieses hochfließende, leicht verarbeitbare unbehandelte Polymer, eignet sich besonders für hochgefüllte Compounds, darunter lange Glasfasern in nahezu allen Spritzgussanwendungen. DOMAMID®H27 S05 zielt auf die Faserindustrie ab: es handelt sich um ein modifiziertes PA6 für BCF, dessen Schrumpfung im Vergleich zu Standard-PA6 während der Thermofixierung um 30% reduziert werden konnte. Für die Filmextrusion ist mit DOMAMID®H33, H36 und H40 nun ein Sortiment erhältlich, das sich durch hohe Viskosität auszeichnet. Diese sind entweder unmodifiziert oder nukleiert und/oder tribologisch eingestellt erhältlich.

DOMO Nylonfolie

Die DOMO Nylon Film Division (Cfp Flexible Packaging Spa mit Sitz in Cesano Maderno, Italien) ist auf die Herstellung leistungsstarker Nylonfolien (sowohl biaxial orientiert als auch ohne CAST-Orientierung) für flexible Verpackungen und andere technische Bereiche wie die Errichtung von Abdichtungssystemen spezialisiert. Die technischen Eigenschaften der FILMON®-Folie bieten Konsumgütern verbesserten Schutz, verlängern ihre Haltbarkeit und bringen eine nachhaltigere sowie profitablere Wertschöpfungskette mit sich. FILMON® bietet innovativste Verpackungsdesignlösungen für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen: Lebensmittel, Pharmazie und Medizin sowie in Hinblick auf weitere technische und industrielle Anwendungen.

DOMO Chemicals wird sein Produktsortiment und Lösungen auf der NPE 2018 in der South Hall, Level 1 an den Ständen: S24077 + S24085 präsentieren.

DOMO Chemicals.

DOMO Chemicals ist ein internationales Unternehmen für Materialientechnologie. DOMO Chemicals ist ein in Privatbesitz befindlicher deutscher Chemiekonzern mit Produktionstätigkeiten in Deutschland, Italien, China, Indien und Nordamerika. Es handelt sich um einen führenden, hochintegrierten Caprolactam- und Nylon 6-Spezialisten mit weltweiten Tätigkeiten im Bereich von Nylon 6-Zwischenprodukten (Caprolactam, Cyclohexanon, Phenol, Aceton etc.), Nylon 6-Basisharzen, PA6-Compounds, Verbindungen technischer Kunststoffe, Nylon 6-Verpackungsfolien, Düngemitteln sowie der Distribution petrochemischer Erzeugnisse. DOMO Chemicals mit Hauptsitz in Leuna (Deutschland) erwirtschaftet derzeit einen Jahresumsatz von 900 Millionen Euro und beschäftigt 900 Mitarbeiter an allen Produktionsstandorten.

