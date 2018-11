Curvature ernennt globale IT-Führungsgröße Don Grantham zu Vorstandsvorsitzendem

Charlotte, North Carolina (ots/PRNewswire) - Spitzenmanager mit jahrzehntelanger Erfahrung in Technologieunternehmen der Fortune 100 bereichert Weltmarktführer für Drittanbieter-Wartungsleistungen durch erprobten unternehmerischen Geist und bewährte operative Exzellenz

Curvature, der weltweit größte Drittanbieter für Wartungsleistungen und anbieterübergreifende Netzwerk- und Rechenzentrums-IT-Lebenszyklusdienste ernannte Don Grantham zum Vorstandsvorsitzenden. Grantham bereichert Curvature mit seinem eine beeindruckende Erfolgsbilanz strategischer und nachhaltiger Geschäftserfolge nach Jahren transformationaler Führungserfahrung für Microsoft, HP, Sun Microsystems und IBM.

"Curvature ist ein Branchenführer, der bereit ist, die IT-Landschaft und die Art und Weise, wie Unternehmen weltweit die Bereitstellung und den fortwährenden Support von multinationalen, anbieterübergreifenden Netzwerken und Rechenzentren zu verändern", so Grantham. "Ich freue mich darauf mit dem Vorstand und dem Führungsteam weiter zusammenzuarbeiten, um für Kunden weltweit Wert zu schaffen, das Wachstum und die Rentabilität für unsere Aktionäre zu steigern sowie unseren Marktanteil auszuweiten."

Der im Vereinigten Königreich ansässige Grantham spielte bereits eine zentrale Rolle bei der Steuerung der weltweiten Geschäftsexpansion einiger der größten und bekanntesten Technologieunternehmen. Als Vorsitzender für die Region Mittel- und Osteuropa für Microsoft führte Grantham das Geschäft von Microsoft in 33 Ländern mit Fokus auf der digitalen Transformation von Regierungen, großen, mittleren und kleinen Unternehmen in allen Marktsegmenten, sowie dem Privatkundengeschäft von Microsoft. Zuvor war er leitender Vizepräsident und Vertriebsvorstand bei HP sowie geschäftsführender Vizepräsident für globalen Vertrieb und Services bei Sun Microsystems. Die High-Tech-Karriere von Grantham begann bei IBM und gipfelte in der geschäftsführenden Leitungsposition für den Server-Vertrieb in Nordeuropa. Grantham ist seit Januar 2018 nicht-exekutives Mitglied bei Curvature.

"Es ist ein großer Glücksfall für Curvature, eine derart erfahrene Führungskraft der Branche wie Don Grantham als Vorstandsvorsitzenden zu haben," sagte Peter Weber, der CEO von Curvature. "Seine Erfahrung als globale, transformationale Führungskraft mit einer starken Wachstumsorientierung wird sich als unverzichtbar erweisen, um unseren Marktanteil auszubauen und eine signifikante Wertschöpfung für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter zu entwickeln."

Informationen zu Curvature

Als Weltmarktführer für unabhängigen Support, Produkte und Services im IT-Bereich gestaltet Curvature die Art und Weise neu, wie Unternehmen Geräte und Support für anbieterübergreifende, multinationale Netzwerke und Rechenzentren verwalten, warten und upgraden. In Zeiten konkurrierender IT-Prioritäten und digitaler Transformationen müssen Unternehmen ihre IT- und Geschäftsausgaben flexibel, effizient und klug tätigen. Als strategischer Partner von weltweit 15.000 Organisationen liefert Curvature mit Standorten in Amerika, Europa und Asien weltweit und rund um die Uhr technischen Support, erweiterte Optionen beim Austausch von Hardware sowie ein komplettes Lifecycle-Management auf Basis eines umfassenden globalen Vertrags. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.curvature.com.

