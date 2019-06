Zeus Industrial Products, Inc.

Zeus erweitert sein Portfolio um neue Polyimid-Produktfamilie

Orangeburg, South Carolina (ots/PRNewswire)

Zu den Produkten gehören PI Tubing, PI Coated Wire, PI Glide(TM) Tubing und PI Glide(TM) Coated Wire

Zeus Industrial Products, Inc. (Zeus), ein führender Anbieter von Polymerextrusionsprodukten mit innovativen Ideen für neue Werkstoffe, gab die Einführung einer Polymid-Produktfamilie (PI) bekannt. Zu den Produktneuheiten gehören Schläuche und beschichteter Draht mit Polyimid und PI Glide(TM), einem schmierfähigeren Polyimid-Verbund mit PTFE. Object has been Removed from this location.

Durch die Ergänzung des bestehenden Portfolios um diese Produkte können Medizinproduktehersteller ihre Zulieferer besser konsolidieren und von der bewährten Qualität, dem Service, der Leistungsfähigkeit und der Wachstumsfähigkeit von Zeus profitieren.

Konstrukteure können von den inhärenten Eigenschaften des Polyimidharzes profitieren, ebenso wie von Folgendem:

- Profilminimierung, Maximierung des verfügbaren Arbeitskanals und Reduzierung der Steifigkeit bei dünnen Wandstärken. - Anpassung der Schmierwirkung und Festigkeit durch Schichten von Polyimid und PI Glide(TM). - Kombination von PI Glide(TM) mit einem Polyimidmantel zur Herstellung von Rohren mit einer schmierfähigen Innen- und einer bondfähigen Außenfläche.

Zeus präsentiert seine neue Polyimid-Produktfamilie am Stand 1421 auf der MD&M East, der führenden MedTech-Veranstaltung an der amerikanischen Ostküste. Die MD&M East findet vom 11. bis 13. Juni 2019 im Jacob K. Javits Convention Center, New York City, statt.

KOMMMENTARE

"Bei PI-Komponenten erwarten die Hersteller mehr von einem Lieferanten als hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen. Sie wünschen sich einen Partner, der ihr Geschäftsmodell, ihren Wettbewerbsdruck und ihre Time-to-Market-Ziele versteht. Als führender Komponentenlieferant erfüllt Zeus diese Anforderungen und verfügt über die Infrastruktur, um die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse jedes Kunden zu erfüllen." - Daryl Leach, Direktor für Globales Marktmanagement, Zeus Industrial Products, Inc.

"Mit der Einführung dieser neuen PI-Produktfamilie erleichtert Zeus den Herstellern die Konsolidierung der Anbieter für ihre Katheterkomponenten. Die Umstellung auf unsere PI-Produkte wird den Herstellern helfen, die Lieferkontinuität zu verbessern, die Erträge und den Durchsatz zu steigern und Kosteneinsparungen zu erzielen." - Matt Allen, Globaler Manager für Medizinische Märkte, Zeus Industrial Products, Inc.

FAKTEN

- Zeus präsentiert eine Polyimid-Familie, die Potential für die Herstellung von Rohren und beschichteten Drähten bietet, mit optionalem PI Glide(TM) für eine verbesserte Schmierwirkung. - Individuell angepasste Polyimid- und PI Glide(TM)-Schichten bringen die besten Eigenschaften von jedem einzelnen Produkt in das Produktdesign ein. - Eine konsolidierte Lieferantenbeschaffung nutzt dabei die bewährte Qualität, den Service, die Leistungsfähigkeit und die Wachstumskapazität von Zeus.

QUELLEN

Klicken Sie hier, um kostenlose Proben anzufordern.

Zeus Industrial Products: Erfahren Sie mehr über das Unternehmen und seine Produkte auf der Website von Zeus oder rufen Sie kostenlos unter 1-800-526-3842 oder +1-803-268-9500 außerhalb der USA an.

INFORMATIONEN ZU ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.

Zeus Industrial Products, Inc. hat seinen Hauptsitz in Orangeburg, SC, USA. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist die Entwicklung und Präzisionsextrusion von hochwertigen Polymermaterialien. In seinen Niederlassungen in Aiken, Gaston und in Orangeburg, South Carolina, in Branchburg, New Jersey, in Chattanooga, Tennessee, in Guangzhou, China und in Letterkenny, Irland beschäftigt das Unternehmen mehr als 1.700 Mitarbeiter weltweit. Die Produkte und Services von Zeus werden in der Medizin, in der Automobilbranche, in der Luft- und Raumfahrt, für Glasfaserkabel, im Energiesektor und für das Flüssigkeitsmanagement eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zeusinc.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/790870/Zeus_Logo.jpg

Pressekontakt:

Jennifer McQuesten

VP für Unternehmenskommunikation

803-268-9500

Original-Content von: Zeus Industrial Products, Inc., übermittelt durch news aktuell