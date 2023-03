Zwei Drittel der Internetnutzer fürchten sich vor Cyberangriffen auf ihre Online-Konten

Tampa Bay, USA (ots) - Heutzutage verlangen immer mehr Onlinedienste eine sogenannte Mehrfachauthentifizierung von ihren Nutzern, um die Sicherheit ihrer Netzwerke zu verbessern und sensible Daten zu schützen. In einer von KnowBe4 im Januar 2023 durchgeführten Umfrage wurden 106 Personen zum Thema "Passwörter vs. Passwordless" befragt. Die Mehrheit der Befragten (61 ...

mehr