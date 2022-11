Umfrage von KnowBe4 zeigt: 60 Prozent der Befragten wollen das Metaverse in Zukunft nutzen

Tampa Bay, USA (ots) - KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, kündigt die Einführung von SecurityCoach an. Die Lösung bietet Sicherheitsschulungen in Echtzeit an, um riskantes Verhalten zu reduzieren. HDR (Human Detection and Response) ...

mehr