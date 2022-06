KnowBe4

KnowBe4 Research: Häufigkeit von Security Awareness Trainings verbessert die Prävention von IT-Sicherheitsvorfällen

KnowBe4, der Anbieter der größten Plattform für Security Awareness und simuliertes Phishing, veröffentlicht einen neuen KnowBe4 Research Report, aus dem hervorgeht, dass häufigere Security Awareness Trainings die Reaktionen auf IT-Sicherheitsverletzungen optimieren, indem das Verständnis der Sicherheitsanweisungen verbessert wird.

In diesem Bericht untersuchte KnowBe4, wie gut die Sicherheitsanweisungen von den Mitarbeitern verstanden werden, je nachdem, wie oft sie in den letzten 12 Monaten an Security Awareness-Schulungen teilgenommen haben. Die Antworten wurden analysiert und auf der Grundlage derjenigen verglichen, die keine Sicherheitsschulung, eine jährliche Schulung, eine vierteljährliche Schulung und eine monatliche Schulung absolviert haben. Es wurden Daten von mehr als 526.000 Personen weltweit in einer Vielzahl von Branchen berücksichtigt. Zu den Highlights der Ergebnisse gehören:

In 84 Prozent der Fälle haben die Security Awareness Trainings das Verständnis der Mitarbeiter für die Sicherheitsanweisungen verbessert.

Die durchschnittliche Bewertung der Klarheit durch die Befragten lag bei 70 von 100 Punkten; die Klarheit variierte jedoch stark, je nachdem, wie viele Security Awareness Trainings in den letzten 12 Monaten absolviert worden waren.

Bei der Analyse spezifischer Branchen wurde festgestellt, dass in der Gastronomie am häufigsten keine Security Awareness Trainings durchgeführt wurden und dass das Bildungswesen die Klarheit der Anweisungen im Falle eines Sicherheitsvorfalls von allen untersuchten Branchen am niedrigsten bewertete.

Den KnowBe4 Research Report "More Training, Better Prepared: Increasing the frequency of training improves understanding of security instructions" können Sie hier herunterladen: https://ots.de/oryzmO.

