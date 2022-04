KnowBe4

Weltweite Untersuchung von KnowBe4 zeigt welche Phishing-E-Mails Mitarbeiter besonders zum Klicken verleiten

Tampa Bay, Berlin (ots)

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für die Schulung des Sicherheitsbewusstseins und simuliertes Phishing, gibt die Ergebnisse seines Berichts über die meistgeklickten Phishing-Angriffe im ersten Quartal 2022 bekannt.

"In unserem jüngsten vierteljährlichen Phishing-Bericht haben wir festgestellt, dass E-Mails mit Feiertagsmotiven die Mitarbeiter am meisten zum Anklicken verleiten", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Personalbezogene Nachrichten, beispielsweise eine Änderung des Zeitplans für die Feiertage, haben vermutlich deshalb das Interesse der Mitarbeiter geweckt, da diese nachsehen wollten, ob sie aufgrund der Feiertage einen zusätzlichen freien Tag oder einen verkürzten Arbeitsplan erhalten. Es ist wichtig, daran zu denken, dass Cyberkriminelle verschiedene Taktiken anwenden und für ihre Betrügereien beispielsweise die Emotionen der Menschen auszunutzen. Wachsamkeit und ein erhöhtes Misstrauen gegenüber E-Mails, die eine emotionale Reaktion auslösen, können einen schädlichen Cybersecurity-Angriff verhindern."

Top 10 E-Mail-Kategorien weltweit

Business Onlineservices Human Resources IT Coronavirus/COVID-19-Phishing Banking and Finance Phishing nach sensiblen Informationen Mail-Benachrichtigungen Social Networking Aktuelle Events

Zudem wurden die am häufigsten vorkommenden Phishing-E-Mail-Betreffzeilen aufgeschlüsselt und mit denen in den USA, in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) verglichen.

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell