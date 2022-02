KnowBe4

KnowBe4 zeigt vierte Staffel von "The Inside Man", der Videotrainingsserie zum Thema Sicherheitsbewusstsein - Weltpremiere der vierten Staffel "The Inside Man"

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für die Schulung des Sicherheitsbewusstseins und simuliertes Phishing, gibt die Premiere der vierten Staffel der Erfolgsserie "The Inside Man" bekannt.

Die Geschichte der aktuellen Staffel führt die Handlung auf die internationale Bühne. Mark Shepherds Team von ethischen Hackern - A.J., Fiona, Maurice und Violet - sehen sich ihrer bisher größten Bedrohung gegenüber, als ein internationaler Energiekonzern durch einen verheerenden Ransomware-Angriff in die Knie gezwungen wird. Marks Beziehung zu Charlotte wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor.

"Diese Serie hat mehrere Preise gewonnen, was ihre überragende Qualität und den unterhaltsamen Inhalt zeigt. Dadurch macht sie eher den Eindruck einer Serie im Netflix-Stil und weniger den eines bloßen Sicherheitstrainings", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Das Feedback unserer Kunden ist eindeutig: The Inside Man ist die meistgenutzte Security-Awareness-Schulungsserie, die wir in der optionalen Schulungskategorie produzieren, so dass wir eine weitere Staffel liefern mussten. Die vierte Staffel verspricht eine mit Spannung erwartete Fortsetzung der Storyline, zweifellos mit einigen Wendungen."

The Inside Man ist eine qualitativ hochwertige Serie, die mittlerweile vier Staffeln umfasst und von Twist & Shout Communications entwickelt wurde. Sie beginnt mit einem IT-Sicherheitsanalysten, der einen neuen Job antritt, bei dem niemand ahnt, dass er bereits in die sichersten Systeme eingedrungen ist oder von finsteren Mächte gesteuert wird. Die exklusive KnowBe4-Serie bietet ein unterhaltsames Erlebnis mit einer fesselnden Geschichte, die Fan-Potenzial hat. Von Social Engineering über Passwörter bis hin zu Social Media und Deepfakes - The Inside Man zeigt, wie leicht es für einen Außenstehenden sein kann, Sicherheitskontrollen zu umgehen und in das Netzwerk eines Unternehmens einzudringen. Allem voran setzt sich die Serie damit auseinander, was Cyberkriminalität die Menschen kosten kann.

Weitere Informationen gibt es auf der Microsite von The Inside Man unter https://insideman.knowbe4.com/. Auf dieser findet sich auch der Trailer der vierten Staffel.

