KnowBe4-Studie zeigt, dass deutsche Mitarbeiter Vorbehalte haben, Vorfälle an ihr Sicherheitsteam zu melden - Deutschland auch Nachzügler bei MFA-Nutzung

Eine kürzlich von Censuswide im Auftrag von KnowBe4, dem Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, durchgeführte Umfrage bietet einen detaillierten Einblick in die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Sicherheitseinstellungen und Verhaltensweisen von mehr als 6.000 Beschäftigten in sechs Ländern: Deutschland, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Norwegen und Südafrika.

Neben einer Untersuchung über das Vertrauen der Nutzer in die Erkennung von Online-Betrug zeigt die Untersuchung von KnowBe4 auch eine Verbesserung des Verhältnisses zwischen Mitarbeitern und IT-Sicherheitsteams. Tatsächlich gibt die große Mehrheit (87%) der Befragten weltweit an, dass sie sich sehr oder relativ wohl dabei fühlen, ihrem Sicherheitsteam ein Sicherheitsproblem, eine Verletzung oder einen Fehler zu melden - allerdings sehen die Zahlen je nach Region sehr unterschiedlich aus. Im Durchschnitt aller untersuchten Länder gaben fast 53% aller Befragten an, dass sie sich wohl dabei fühlen, einen Sicherheitsvorfall an ihr IT-Team zu melden. In Südafrika lag diese Zahl sogar bei fast 80%. In Deutschland hingegen liegt der Anteil nur bei knapp 35%. Dies zeigt, dass andere Regionen weit voraus sind, ihren Mitarbeitern das Melden von Sicherheitsvorfällen möglichst leicht zu machen, während deutsche Unternehmen offenbar noch einen weiten Weg vor sich haben.

Die drei wichtigsten Gründe dafür, dass sich Nutzer nicht wohl dabei fühlen, einen Computersicherheitsvorfall zu melden, waren laut Angaben der Umfrageteilnehmer:

"Das Verfahren zur Meldung eines Vorfalls ist zu schwierig"

"Ich habe Angst, Sicherheitsprobleme an das IT-Sicherheitsteam zu melden"

"Ich weiß nicht, wie ich Probleme an das Sicherheitsteam melden soll"

Ein weiteres Thema der Umfrage ist die Verwendung von Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) in Unternehmen. Etwas mehr als 23% der Befragten gaben an, dass sie eine MFA verwenden, aber Deutschland (14%) und Südafrika (fast 13%) waren die Länder mit der geringsten Nutzung. Alle Länder müssen die Akzeptanz von MFA erhöhen, um Cyberkriminalität besser bekämpfen zu können.

