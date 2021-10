KnowBe4

KnowBe4 stellt zunehmend gefährliche Angriffe in Phishing-E-Mails mit Fokus auf Unternehmen, IT und HR fest

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, gibt die Ergebnisse seines Q3 Top-Clicked Phishing Reports bekannt.

Top 10 E-Mail-Kategorien weltweit:

Business

Online Services

Personalwesen

IT

Banken und Finanzen

Coronavirus/COVID-19 Phishing

E-Mail-Benachrichtigung

Phishing für sensible Informationen

Social Networking

Nachahmung von Marken

Die Top-Phishing-E-Mail-Betreffs wurden auch aufgeschlüsselt, wobei die Betreffzeilen in den USA mit denen in EMEA verglichen wurden. Im dritten Quartal 2021 untersuchte KnowBe4 Zehntausende von E-Mail-Betreffzeilen aus simulierten Phishing-Tests. In den USA scheinen die meisten E-Mail-Betreffzeilen von der Organisation des Benutzers zu stammen. In der EMEA-Region hingegen beziehen sich die häufigsten Betreffzeilen auf die alltäglichen Aufgaben der Benutzer. Das Unternehmen untersuchte auch E-Mail-Betreffzeilen aus der Praxis, die tatsächliche E-Mails zeigen, die Benutzer erhalten und ihren IT-Abteilungen als verdächtig gemeldet haben.

Top-Phishing-E-Mail-Betreffzeilen:

USA

1. Aktualisierung der Urlaubsrichtlinien

2. Passwortüberprüfung sofort erforderlich

3. Wichtig! Änderung der Kleiderordnung

4. Bestätigen Sie Ihre Bewertung

5. Umfrage zur Zufriedenheit mit der Fernarbeit

EMEA

1. Ihr Dokument ist vollständig - Kopie speichern

2. Stefani hat Sie unterstützt!

3. Sie haben eine Rücksetzung Ihres LinkedIn-Passworts beantragt

4. Windows 10 Upgrade-Fehler

5. Warnung zur Internetkapazität

Übliche "In-the-Wild"-Angriffe:

IT: Ungewöhnliche E-Mails von Ihrem Konto

IT: Kommende Änderungen

HR: Umfrage zur Zufriedenheit mit der Fernarbeit

Facebook: Ihr Facebook-Zugang wurde vorübergehend für eine Identitätsüberprüfung deaktiviert

Twitter: Mögliche Kompromittierung des Twitter-Kontos

