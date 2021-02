KnowBe4

KnowBe4 startet die dritte Staffel der im Netflix-Stil gehaltenen Trainingsserie zum Thema Sicherheitsbewusstsein - Die dritte Staffel von "The Inside Man" startet exklusiv für KnowBe4-Kunden

Berlin (ots)

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security-Awareness-Trainings und simuliertes Phishing, gab heute bekannt, dass er die dritte Staffel von "The Inside Man", einer preisgekrönten Security-Awareness-Trainingsserie in Netflix-Qualität, exklusiv für KnowBe4-Kunden startet.

Staffel drei von "The Inside Man" ist eine 12-Episoden-Fortsetzung der KnowBe4-Serien "The Inside Man" und "The Inside Man 2" von Security-Awareness-Trainingsvideos, die eine fesselnde Geschichte zur Grundlage haben, um Benutzer für das Thema zu begeistern und zu informieren. Die zweite Staffel von "The Inside Man" wurde bei den NYX Video Awards 2020 in der Kategorie E-Learning mit Gold ausgezeichnet und gewann außerdem einen Silver Telly Award in der Kategorie "Non-Broadcast: Employee Communications".

"KnowBe4 hatte so viel Erfolg mit 'The Inside Man', dass wir unseren Kunden eine weitere Staffel der beliebten Serie anbieten", sagte Perry Carpenter, Chief Evangelist und Strategy Officer bei KnowBe4. "Letztes Jahr wurde die Serie mit zwei weiteren internationalen Preisen ausgezeichnet. Es ist eine Leistung, eine qualitativ hochwertige Serie zu produzieren, wenn man bedenkt, vor welchen Herausforderungen wir mit der Pandemie stehen. Die dritte Staffel ist eine Fortsetzung der Reise des IT-Sicherheitsanalysten, die in einem unterhaltsamen und fesselnden Format präsentiert wird. Dies ist der Höhepunkt einer Menge Arbeit, und wir hoffen, dass die Fans beim Zuschauen und Lernen genauso viel Spaß haben, wie wir bei der Herstellung."

"The Inside Man" ist eine maßgeschneiderte Videoserie in hoher Qualität, die mittlerweile drei Staffeln umfasst und von Twist & Shout Communications, einem Unternehmen von KnowBe4, entwickelt wurde. Die Serie handelt von einem IT-Sicherheitsanalysten, der einen neuen Job antritt, bei dem niemand ahnt, dass er bereits in ihre sichersten Systeme eingedrungen ist und dass finstere Kräfte im Hintergrund die Fäden ziehen. Die exklusive KnowBe4-Serie behandelt Themen wie Social Engineering, Passwörter und Social Media. "The Inside Man" enthüllt, wie einfach es für einen Außenstehenden sein kann, in die Sicherheitskontrollen und das Netzwerk eines Unternehmens einzudringen. Und, was noch wichtiger ist, es ringt mit den menschlichen Kosten der Cyberkriminalität.

Dieser Inhalt ist für alle KnowBe4-Abonnenten der Diamantstufe verfügbar. Sehen Sie sich den Trailer zur Serie "The Inside Man 3" hier an: https://www.knowbe4.com/inside-man.

