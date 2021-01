KnowBe4

KnowBe4 stellt Trailer vor - Dritte Staffel von The Inside Man

Tampa Bay, Florida (ots)

Knowbe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Training und Phishing, veröffentlicht den Trailer zum dritten Teil der preisgekrönten Hitserie "The Inside Man". Die Videotrainingsserie von KnowBe4 in Netflix-Qualität bietet eine unterhaltsame Lernerfahrung, die die Prinzipien des Sicherheitsbewusstseins in jeder Episode mit den wichtigsten Best Practices der Cybersicherheit verbindet. Von Social Engineering, Insider-Bedrohungen und physischer Sicherheit bis hin zu Vishing und Deepfakes - "The Inside Man" Staffel 3, lehrt die Benutzer eine reale Anwendung, die das Lernen, wie man intelligentere Sicherheitsentscheidungen trifft, unterhaltsam und fesselnd macht.

Das Finale der zweiten Staffel ließ viele Fragen offen. Da ist Mark Shepherd, der geläuterte Hacker, der nun zusammen mit seinem besten Kumpel AJ, seiner loyalen Kollegin Fiona und dem Ex-Kriminellen Maurice die Firma "Good Shepherd Security" leitet. Und natürlich ist da noch Charlotte, die auf freiem Fuß ist, nachdem sie den Cliffhanger der zweiten Staffel geliefert hat.

Staffel 3 führt Mark und sein neu gegründetes Team wieder zusammen, um in die große Welt der Sicherheitsberatung und Penetrationstests zu starten. Wie alle Startups ist es ein steiniger Weg und gleich zu Beginn gibt es eine Krise. Sie wurden von einer internationalen Bank beauftragt, etwas zu tun, das sowohl die Grenzen der Legalität als auch ihre internen Fähigkeiten übersteigt. Das bedeutet, dass sie weitere Hilfe rekrutieren müssen, um das Team zu verstärken - aber wem können sie in diesem Umfeld der Geheimnisse und Lügen vertrauen? Die Antwort wird Mark auf eine emotionale Reise schicken.

"Wir freuen uns, dass die Erfolgsgeschichte weitergeht. Als wir vor einigen Jahren mit der Serie anfingen, konnten wir uns diesen großen Erfolg nicht vorstellen. Mittlerweile ist es zu einem Herzensprojekt geworden und der Zuschauer kann sich auf einige lustige Überraschungen freuen", so Perry Carpenter, Chief Evangelist und Strategy Officer bei KnowBe4.

Den Trailer können Sie unter diesem Link sehen: https://www.youtube.com/watch?v=zhncRBlo3BM

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell