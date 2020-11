KnowBe4

KnowBe4 stellt ein neues Toolkit für Cybersicherheit in der Weihnachtszeit vor

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für die Schulung des Sicherheitsbewusstseins und simuliertes Phishing, gibt bekannt, dass er ein vielseitiges Toolkit mit neuen Ressourcen für die Weihnachtszeit veröffentlicht hat.

Dieses Toolkit zielt darauf ab, die Benutzer in der Hektik der Cyberwelt zu schützen, die um die Feiertage herum droht. Die enthaltenen Ressourcen klären die Menschen über einige der häufigsten Betrügereien auf, auf die sie achten müssen, und ihnen zeigen, wie sie nicht Opfer von Betrugsversuchen werden.

"COVID-19 beschäftigt uns noch immer, deshalb werden die Menschen in diesem Jahr während der Feiertage mehr Zeit online verbringen, viele ihrer Einkäufe online erledigen und sich virtuell mit Freunden und Familie verbinden", so Stu Sjouwerman, CEO, KnowBe4. "Mehr Menschen online bedeutet noch mehr Gelegenheiten für Cyberkriminelle, Social Engineering-Angriffe zu starten, die ahnungslose Mitarbeiter und Verbraucher ausnutzen. Unser Paket ist voller nützlicher Hilfsmittel, mit denen Menschen über die Arten von Betrügereien aufgeklärt werden können, auf die sie online achten müssen, insbesondere in der Weihnachtszeit."

Einige der vorgestellten Inhalte des Weihnachtszeit-Kits sind:

- Webinar auf Abruf: Lektionen: Die Erfahrungen eines IT-Profis beim Aufbau seiner Cybersicherheit , von Erich Kron, CISSP, Security Awareness Advocate bei KnowBe4 - Weißbuch: "Der Benchmarking-Bericht 2020 zum Phishing nach Industriezweigen" - Schulungs-Video: "Stay Safe for the Holidays" - Video: "Betrug zur Weihnachtszeit vermeiden"

Mehr über das Toolkit für die Weihnachtszeit von KnowBe4 erfahren Sie hier: https://www.knowbe4.com/holiday-resource-kit.

