KnowBe4 bietet Work From Home Resource Center an

Mehreren Ländern, die erneut über Lockdowns wegen des Coronavirus diskutieren, bietet KnowBe4 Ressourcen für Phishing-Tests und Sicherheitsbewusstsein

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für die Schulung des Sicherheitsbewusstseins und simuliertes Phishing, stellt ein Coronavirus Work From Home Resource Center für Verbraucher, darunter auch ein kostenloser IT-Security-Kurs in acht verschiedenen Sprachen bereit.

In einigen Ländern auf der ganzen Welt werden erneut Lockdowns aufgrund von Coronavirus-Bedenken diskutiert. KnowBe4 bietet eine Reihe von Ressourcen für Security Awareness und Phishing-Tests an. Zu diesen Ressourcen gehören Lehrvideos, ein kostenloser Heim-Internet-Sicherheitskurs, Webinare und mehr. Der Kurs ist in acht Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Chinesisch (Mandarin), Französisch (EU & CA), Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch.

Der Q3 2020 Phishing Report von KnowBe4 zeigte auf, dass Phishing-E-Mails im Zusammenhang mit Coronaviren immer noch weit verbreitet sind. Über das gesamte dritte Quartal hinweg waren simulierte Phishing-Tests mit einer Nachricht, die mit dem Coronavirus in Zusammenhang stand, mit insgesamt 50 Prozent am beliebtesten.

"Während mehrere Länder darüber diskutieren, wieder Lockdowns einzuführen oder auszuweiten, haben die bösen Jungs die Mitarbeiter ausgenutzt, die außerhalb sicherer Büroumgebungen arbeiten", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Wir bieten ein Center, das mit den verfügbaren Ressourcen gefüllt ist, um Organisationen dabei zu helfen, ihre Netzwerke sicherer zu machen, indem sie ihre Mitarbeiter über Social-Engineering-Betrügereien wie Phishing aufklären. Dieser kostenlose IT-Security-Kurs im Resouce Center wird in einer Vielzahl von Sprachen angeboten."

KnowBe4's Phishing Security Test ist eine weitere kostenlose Ressource, die angeboten wird, um bei der Bestimmung des Phish-Prone(TM) Percentages (die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf einen Phishing-Link klickt).

Mehr über KnowBe4's Work From Home Resource Center erfahren Sie hier: https://www.knowbe4.com/coronavirus-security-awareness-resources.

Über KnowBe4

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Training und simuliertes Phishing, wird von mehr als 35.000 Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt. KnowBe4 wurde von Stu Sjouwerman, IT- und Datensicherheits-Spezialist gegründet und unterstützt Unternehmen dabei, den menschlichen Aspekt in Bezug auf das Thema Sicherheit zu adressieren, indem es durch einen neuartigen Schulungsansatz für Awareness Training zum Thema Sicherheit das Bewusstsein für Schadprogramme wie Erpressungstrojaner, CEO Fraud und andere Social Engineering Betrugsmaschen schärft. Kevin Mitnick, ein international anerkannter Cyber Security Spezialist und Chief Hacking Officer von KnowBe4, half bei der Konzeption des KnowBe4 Trainings und brachte das Wissen um seine gut dokumentierten Social Engineering Taktiken ein. Zehntausende Unternehmen vertrauen auf KnowBe4, wenn es um die Mobilisierung ihrer Endnutzer als letzte Verteidigungslinie oder auch "menschliche Firewall" im Bestreben, ihre IT-Sicherheit zu gewährleisten, geht.

