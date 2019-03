KnowBe4

KnowBe4 erhält erhebliche Investition von KKR

Tampa Bay, Florida (ots)

Führende Security-Awareness-Trainingsplattform mit mehr als 800 Millionen US-Dollar bewertet

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Security-Awareness-Training und simuliertes Phishing-Plattform, verkündete heute, dass es eine Vereinbarung über eine beträchtliche Minderheitsbeteiligung von der führenden globalen Investmentgesellschaft KKR unter Beteiligung von Ten Eleven Ventures abgeschlossen hat. Die Investition, die das Unternehmen mit mehr als 800 Millionen US-Dollar bewertet, erfolgt nach einem außergewöhnlichen Jahr 2018 für KnowBe4, welche von Anfragen im Wert von 120 Millionen US-Dollar und ein Wachstum von 110 Prozent gekennzeichnet war.

"KKR ist ein wichtiger strategischer Partner für KnowBe4, da wir weltweit ständig weiterwachsen und das New School Security Awareness-Training in neue Märkte bringen", sagt Stu Sjouwerman, CEO bei KnowBe4. "Wir haben 23 Quartale in Folge ein explosionsartiges Wachstum erlebt, und es gibt keinen Rückschritt. Alle Unternehmen müssen bei ihren Sicherheitsmaßnahmen auch in den menschlichen Aspekt investieren, und es gibt keinen besseren Weg, die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter weiterzuentwickeln, als sie anhand der wachsenden Bedrohungen, die auf sie zukommen, kontinuierlich zu trainieren und zu prüfen."

Gemäß dem Verizon Data Breach Report 2018 stellen Phishing und Pre-Texting 98 Prozent der Social Incidents und 93 Prozent der Vorfälle dar. KnowBe4 hilft Unternehmen, ihr Risiko eines Angriffs zu vermindern, indem es den Benutzer aufklärt, Bedrohungen zu erkennen, zu melden und zu vermeiden.Das marktführende Konzept für Security Awareness Training und simulierte Phishing-Tests von KnowBe4 soll den Mitarbeitern helfen, bessere Sicherheitsentscheidungen zu treffen. Durch den Aufbau einer "menschlichen Firewall", die aus Nutzern besteht, verfügen die Kunden von KnowBe4 über eine zusätzliche Verteidigungslinie zu den Sicherheitstechnologien, die das Unternehmen allein nicht schützen können. KnowBe4 erzeugt ständig neue Inhalte in Kombination mit simulierten Phishing-Tests, um Nutzer kontinuierlich über Bedrohungen wie Phishing, Malware und Social Engineering aufzuklären. Die Plattform von KnowBe4 wird von über 23.000 Unternehmen aus vielen Branchen genutzt, darunter stark regulierte Bereiche wie das Finanzenwesen, das Gesundheitswesen, der Energiesektor, die öffentliche Verwaltung und Versicherungen.

KKR wird seine Investitionen über seinen Next Generation Technology Fund tätigen, der den Fokus auf Investitionen in Software, Sicherheit, Internet, digitale Medien und Informationsdienste richtet. KnowBe4 wird diese Mittel zur Unterstützung des internationalen Ausbaus des Unternehmens einsetzen sowie zur weiteren Investition in die Erweiterung ihrer Zusammenstellung hochgradig innovativer Security Awareness Trainings-Module.

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation

Isabella Muma/Ursula Kafka/Dr. Bastian Hallbauer-Beutler

Tel. 089 74 74 70 580

knowbe4@kafka-kommunikation.de

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell