KnowBe4 ernennt leitenden Geschäftsführer für EMEA

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Expansion der Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein in Europa, Nahost und Afrika wird von Jeffrey de Graaf geleitet.

KnowBe4, Anbieter der weltweit größten Plattform für New-School-Security-Awareness-Schulungen (Sicherheitsbewusstsein der "neuen Schule") und Phishing-Simulationen, ernannte Jeffrey de Graaf zum leitenden Geschäftsführer für EMEA. Er wird in der Unternehmenszentrale für die Region EMEA im niederländischen Utrecht arbeiten. In dieser Rolle wird Herr de Graaf den gesamten Betrieb von KnowBe4 in Europa, Nahost und Afrika (EMEA) führen. Nachdem sich das Unternehmen 2017 im Vereinigten Königreich etabliert hat, legt es nun den Schwerpunkt auf die Region EMEA und eine ähnliche langfristige Kanalstrategie, die ein robustes Partnernetzwerk in der gesamten Region entwickeln soll.

Herr de Graaf tritt KnowBe4 mit mehr als 20 Jahren Erfahrung als Vertriebs- und Marketingexperte bei, mit besonderer Betonung auf IT-Sicherheit und Kanalbeziehungen. In seiner letzten Stelle als Chief Marketing Officer bei QSight IT gehörten Innovationsstrategie, Vertrieb und Marketing für das Informationssicherheits-Unternehmen zu seiner Vielzahl von Verantwortlichkeiten. Vor QSight IT hatte er verschiedene Positionen bei Onsight Solutions inne, insbesondere als Chief Commercial Officer. In dieser Rolle leitete er die Abteilungen Marketing, Vertrieb und Business Development und verbesserte die Ergebnisse für das gesamte Unternehmen. Herr de Graaf war außerdem bei Liberty Global beschäftigt und bringt seine umfassende Erfahrung in Vertrieb, Kundenbetreuung, Neugeschäftsentwicklung und Marketingmanagement in der IT-Sicherheitsbranche bei KnowBe4 ein.

Zu einer Zeit, in der Phishing-, Social-Engineering- und Erpressungssoftware-Angriffe weltweit an der Tagesordnung sind, nutzt KnowBe4 die Gelegenheit, seine New-School-Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein für ein breiteres Publikum weltweit verfügbar zu machen.

"Ich freue mich sehr über meinen Beitritt zu KnowBe4 zu diesem kritischen Zeitpunkt in der internationalen Expansion des Unternehmens. Es ist wunderbar, dass ich diese für die Region EMEA von Anfang an leiten darf. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, und ich kann es kaum erwarten", sagt Herr de Graaf. "Meine Kollegen im Vereinigten Königreich haben hervorragende Arbeit in Bezug auf das Wachstum gegenüber dem Vorjahr geleistet, und ich beabsichtige, ein solides Kanalnetzwerk aufzubauen und damit in der gesamten Region EMEA vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. In der sehr kurzen Zeit, in der wir uns mit dieser Region befasst haben, sehen wir schon ein erhebliches Interesse bei Partnern wie auch Kunden und stellen bereits Personal ein, damit wir den hervorragenden Support, für den KnowBe4 bekannt ist, gewährleisten können."

"Wir sehen immer mehr Phishing-Angriffe in Unternehmen rund um die Welt. Wir beobachten, wie vermeidbare Angriffe eine Organisation schwer schädigen können. Dies lässt sich großenteils abwenden, indem Sie Ihre Mitarbeiter als letzte Verteidigungsfront ausbilden. Mit den richtigen Mitteln sowie unseren New-School-Security-Awareness- und Phishing-Simulations-Tools können Sie sicherstellen, dass Ihre Benutzer wissen, worauf sie nicht klicken dürfen", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Jeffrey ist eine ausgezeichnete Ergänzung zu unserem expandierenden globalen Team erfahrener, intelligenter und beharrlicher Leader, die den Kanal priorisieren und uns dabei unterstützen, unser Partnernetzwerk in der gesamten Region EMEA zu erweitern. Ich freue mich sehr, ihn in unserem Team zu haben."

Detaillierte Informationen über das KnowBe4-Partnerprogramm finden Sie unter: https://www.knowbe4.com/partnering

Informationen zu KnowBe4

KnowBe4, der Anbieter der weltweit beliebtesten integrierten New-School-Security-Schulungen und Phishing-Simulationsplattform, bedient mehr als 17.000 Organisationen weltweit. KnowBe4 wurde von dem Daten- und IT-Sicherheitsexperten Stu Sjouwerman gegründet und unterstützt Organisationen dabei, den menschlichen Aspekt der Sicherheit zu kontrollieren. Hierzu entwickelt das Unternehmen das Bewusstsein für Erpressungssoftware (Ransomware), CEO-Betrug und andere Social-Engineering-Taktiken mit einem neuartigen Ansatz zur Vermittlung des Sicherheitsbewusstseins. Kevin Mitnick, ein international anerkannter Computer-Sicherheitsexperte sowie Chief Hacking Officer bei KnowBe4, brachte seine gut dokumentierten Social-Engineering-Taktiken in die Entwicklung des Schulungsprogramms von KnowBe4 mit ein. Tausende von Organisationen verlassen sich auf KnowBe4 für die Ausbildung ihrer Endnutzer als letzte Abwehrfront für Unternehmen.

Nummer 231 auf der 2017 Inc. 500-Liste, Nr. 70 auf der 2017 Deloitte Technology Fast 500-Liste und Nr. 6 in Cybersecurity Ventures Cybersecurity 500. KnowBe4 hat seinen Hauptsitz an der Tampa Bay in Florida und betreibt europäische Niederlassungen in England und den Niederlanden.

