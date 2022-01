CTEK

„CS ONE" VON CTEK GEWINNT BEST BUY-PREIS VON AUTO EXPRESS

Vikmanshyttan, Schweden (ots/PRNewswire)

Das Batterieladegerät CS ONE von CTEK, der weltweit führenden Marke für Fahrzeugladelösungen, wurde vom meistverkauften britischen Automagazin Auto Express zur Best Buy-Nummer 1 unter den Batterieladegeräten gekürt.

Nach einer Reihe von strengen Tests, die von Auto Express anhand einer detaillierten 80-Punkte-Checkliste durchgeführt wurden, ging das CTEK CS ONE mit einer Fünf-Sterne-Best-Buy-Bewertung als Sieger hervor.

Als Hauptbestandteil der Tests hat Auto Express gemessen, wie lange jede Einheit braucht, um von einer leeren Batterie auf 80 % Ladung zu kommen, damit das Fahrzeug gestartet werden kann. Bewertet wurde auch, wie jedes Gerät geladen wird, und von welchem Ladezustandaus; es wurde auf Funkenflug und EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) geprüft, die Anleitung wurde begutachtet, Kabel, Klemmen und die jeweils kompatiblen Batterietypen wurden überprüft und schließlich wurde das Produkt hinsichtlich seines Preises bewertet.

Auto Express machte sich daran, herauszufinden, welches Ladegerät diesen Winter in Ihrer Garage stehen sollte, denn „ein gutes Ladegerät zur Hand zu haben, wenn Hilfe benötigt wird, ist eine lohnende Vorsichtsmaßnahme".

„CTEK war Vorreiter beim Multi-Mode-Laden, das zahlreiche Konkurrenten übernommen haben, aber das neue CS ONE mit 8 Amperehat die ganze Sache mit seiner starken Leistung noch einmal nach vorne gebracht." Weiter wird in der Best-Buy-Liste erklärt, wie die Modi des CS ONE im Hintergrund arbeiten und dem Akku alles liefern, was er benötigt, „dank der adaptiven Ladefunktion, die den Zustand, die Größe und den Typ des Akkus erkennt. Es erkennt sogar die Polarität, und weil beide Leitungen schwarz sind, ist es egal, wie es angeschlossen wird. Eine App bietet Zugriff auf die Auskunfts- und Versorgungsmodi."

Gary Brown, Produktmanager für CTEK, erklärte: „Wir sind so stolz darauf, dass wir es mit unserem revolutionären CS ONE-Produkt wieder einmal an die Spitze der Best Buy-Liste von Auto Express geschafft haben. Es ist eine erfreuliche Anerkennung des bahnbrechenden Ansatzes von CTEK bei der Produktentwicklung – ein Ansatz, der uns seit Langem an der Spitze der Fahrzeugladetechnologie positioniert – und würdigt auch die bedeutende Innovation und das Engagement, das in die Entwicklung dieses revolutionären Ladegeräts geflossen ist. Das CS ONE ist ohne Zweifel das intelligenteste Ladegerät, das wir je hergestellt haben! Es ist das einzige Ladegerät der Welt mit vollständig adaptiver APTO™-Ladetechnologie und die intelligente Wahl für Fahrer, die ihre Autobatterie bei optimaler Gesundheit halten möchten. Es bietet damit nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr über Sicherheit."

Die im September 2021 eingeführte patentierte APTO™-Technologie für „adaptives Laden" des CS ONE prüft, welchen Batterietyp Sie haben – Bleisäure oder Lithium (12 V LiFePO4), misst den Zustand Ihrer Batterie und liefert dann das richtige Leistungsniveau, damit sie optimal funktioniert. Sie orientiert sich an der Umgebungstemperatur und passt die Ausgangsspannung an. Das CS ONE macht das Laden mit polaritäts- und funkenfreien Klemmen einfach. Es verfügt auch über eine Countdown-Anzeige, die anzeigt, wie lange es noch dauert, bis der Akku vollständig aufgeladen ist, und wann Sie das Fahrzeug neu starten können. Die kostenlos herunterladbare CTEK-App bietet zusätzliche Funktionen wie „RECOND" zur Wiederherstellung der Batteriespannung, „WAKE UP" (12V LiFePO4) für Lithiumbatterien mit Unterspannungsschutz (UVP) oder um tiefentladene Blei-Säure-Batterien wieder zum Leben zu erwecken und „SUPPLY", um das CS ONE in eine 12-V-Stromversorgung umzuwandeln.

Das CS ONE ist für Autos, Motorräder, Freizeitfahrzeuge, Lieferwagen und Boote geeignet. Es ist einfach zu bedienen, denn es müssen keine Modi ausgewählt werden – einfach anschließen und das CS ONE erledigt den Rest. Es ist das ultimative Batterieladegerät, -konditionierer und -wartungsgerät, das auf unbestimmte Zeit an der Batterie verbleiben kann, um sicherzustellen, dass Ihr Fahrzeug immer einsatzbereit ist, wenn Sie es sind.

Weitere Informationen finden Sie auf www.ctek.com.

