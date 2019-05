Barock trifft Bauhaus - Niedersächsisches Celle startet ins Bauhaus-Jubiläumsjahr mit neuen touristischen Erlebnissen

Celle Tourismus und Marketing GmbH

In Celle können Besucher und Bewohner ab sofort das reichhaltige Bauhaus-Erbe des Ausnahmearchitekten otto haesler live und hautnah erleben. Der neue, digital unterstütze Rundweg führt entlang der sieben wichtigen Gebäude des Architekten wie der international renommierten Altstädter Schule oder der ikonischen Siedlung Italienischer Garten. Per QR-Code können sich Interessierte an den neuen Info-Stelen zusätzliche Informationen wie Videos, Animationen, Texte und Bilder zu jedem einzelnen Gebäude abrufen. Wem das noch nicht reicht, der ist ab sofort im wiedereröffneten otto-haesler-museum herzlich willkommen.

Jetzt geht es richtig los mit dem Bauhaus-Jubiläumsjahr in Celle. Für Touristen und Gäste gibt es einen neuen Baustein in der DNA von Celle. Neben dem weltweit beliebten und einmaligen Ensemble aus über 490 Fachwerkhäusern in der Altstadt, freut sich die Residenzstadt als südliches Tor der Lüneburger Heide nun über einen neuen erlebbaren Themenbereich in ihrer touristischen Vermarktung. Und es hat sich viel getan in Celle in den letzten beiden Jahren in Sachen "Neues Bauen".

So können die Bauwerke des Architekten otto haesler, der in einem Atemzug mit Walter Gropius zu nennen ist, ab sofort mit einem neuen digital unterstützen Rundweg zu seinen sieben berühmten Gebäuden im Stil des Neuen Bauens erlebt werden. Das otto haesler museum wurde neu gestaltet, modernisiert und kann nun mit erweiterten Öffnungszeiten besucht werden. Eine Bauhaus Bahn fährt täglich um 13.00 Uhr auf einer neuen Route die wichtigsten Gebäude an und informiert über die Hintergründe der einzigartigen Bauwerke. Von nun an heißt es nicht nur im Jubiläumsjahr 2019, sondern auch weit darüber hinaus in Celle "Barock trifft Bauhaus".

Neues Bauen ist in Celle keine Eintagsfliege

Bauhaus und Neues Bauen können in Celle von nun an dauerhaft erlebt werden, denn das Thema ist für den Geschäftsführer der Celle Tourismus und Marketing GmbH Klaus Lohmann alles andere als eine Eintagsfliege: "Unser Brot-und-Butter-Geschäft bleibt die lebendige Altstadt mit ihrem einzigartigen Fachwerk. Aber anlässlich des Bauhaus-Jubiläums haben wir einen touristischen Schatz entdeckt.", freut sich Lohmann. "Diesen gilt es von nun auch zukünftig zu vermarkten und unseren Besuchern zugänglich zu machen. Aus diesem Grund freut es mich ganz besonders, dass so viele unterschiedliche Akteure und Unterstützter in der Stadt vom Bauhaus Fieber infiziert wurden und sowohl tatkräftig als auch finanziell mitgeholfen haben, das Thema aufzuarbeiten und lebendig werden zu lassen.", so Lohmann weiter.

Museum mit erweiterten Öffnungszeiten und neuen Themenwelten

Das otto-haesler-museum ist von nun an mittwochs bis sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem wurde es renoviert und mit zahlreichen neuen Infotafeln von otto haeslers Zeit in Celle aufgewertet. Vor allem die Person haesler und das Leben in seinen Gebäuden werden durch die neuen Tafeln und Exponate stärker betont. Ein interaktiver Monitor lässt die Zeit der 20er und 30er Jahre in Form von Originalbildern wieder lebendig werden. Der Eintritt ist trotz der Aufwertung und erweiterten Öffnungszeiten nach wie vor frei. Die Betreiber von der otto-haesler-stiftung (www.otto-haesler-stiftung.de) freuen sich jedoch über Spenden.

Digital unterstützter Rundweg und neue Website

Ebenfalls neu und für eine nachhaltige Vermarktung und Erlebbarkeit des Neuen Bauens geschaffen, wurde der digital unterstütze otto haesler Rundweg. Auf ca. 4,5 km können Besucher zu Fuß oder auch mit dem Rad die bedeutenden Bauwerke haeslers hautnah erleben. Der Rundweg führt anhand von Schildern und Wegweisern zu den sieben Gebäuden und Siedlungen. Dort gibt es dann in deutscher und englischer Sprache ausführliche Informationen in Form einer Stele. Wer mehr wissen möchte, scannt den QR-Code der Stele und wird automatisch zur Website www.neuesbauen-celle.de geleitet. Auf der gibt es zu jedem Bauwerk ausführliche Zusatzinformationen und historische Bilder. Filme, Drohnenflugvideos und Animationen machen die Website noch spannender. Auf der Website finden Interessierte darüber hinaus auch alle Veranstaltungen im Jubiläumsjahr sowie sämtliche touristischen Angebote rund um das Thema Bauhaus.

Am besten, man erlebt das Neue Bauen in Celle selbst und sieht die überraschende Architektur otto haeslers mit eigenen Augen. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.

Zusatzinformation: otto haesler in Celle

Die Siedlungen und Bauwerke des Architekten otto haesler prägen bis heute das Stadtbild von Celle. Seine sieben in den Jahren von 1924 - 1930 in Celle entstandenen Bauten und Siedlungen sind überwiegend im Originalzustand erhalten und werden fast alle in ihrer ursprünglichen Funktion genutzt. Hierzu zählen vor allem die Siedlung Italienischer Garten (1924/25) und die Altstädter Schule (1927). www.neuesbauen-celle.de

