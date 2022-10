Legends

Tampa Bay Buccaneers schließen Partnerschaft mit Legends für Sponsorshipvermarktung in Deutschland

Hamburg (ots)

Die Tampa Bay Buccaneers und Legends haben heute eine langfristige Partnerschaft zur Vermarktung des Teams in Deutschland bekannt gegeben. Das globale Sportmarketingunternehmen wird die Sponsoringvermarktung des Superbowl Siegers von 2021 verantworten. Dafür greift Legends auf seine datengetriebene Vertriebsexpertise zurück.

Als eines von vier Teams erhielten die Buccaneers im Rahmen der NFL-Initiative International Home Marketing Area (IHMA) internationale Vermarktungsrechte in Deutschland. Tampa Bay, angeführt vom siebenfachen Super Bowl-Champion Tom Brady, wird am Sonntag, den 13. November 2022, im ersten NFL Regular Season Game in der ausverkauften Allianz Arena in München gegen die Seattle Seahawks antreten.

"Die Buccaneers-Fans in Deutschland haben unser Team schnell ins Herz geschlossen, und es herrscht eine riesige Begeisterung für das historische Spiel, das im November in München ausgetragen wird", sagte Brian Ford, Chief Operating Officer der Buccaneers. "Unser Partner Legends wird uns maßgeblich dabei unterstützen, auf Basis dieser Begeisterung langfristige Unternehmensbeziehungen aufzubauen und die Marke Buccaneers in Deutschland zu etablieren. Als führendes Unternehmen im globalen Sportmarketing verfügt Legends über die richtige Expertise, uns dabei zu unterstützen, unsere Ziele in Deutschland zu erreichen."

Das in Hamburg ansässige Legends Team wird die Partnerschaft mit den Buccaneers, die bis zum Ende der IHMA-Rechte des Teams im Jahr 2026 vereinbart ist, verantworten. Legends arbeitet mit den weltweit bekanntesten Sport-, Unterhaltungs- und Entertainmentmarken zusammen und verfügt über umfangreiche Expertise in der globalen Sponsorshipvermarktung. Die Hospitalitysparte des Unternehmens ist bereits Partner der Buccaneers und betreut den Cateringbetrieb im Raymond James Stadium.

"Millionen von Fans fiebern bereits dem ersten Regular Season Game der NFL in Deutschland entgegen. Legends ist stolz darauf, mit den Buccaneers zusammenzuarbeiten, und bei der Entwicklung von strategischen Partnerschaften zu unterstützen, um die Präsenz in Deutschland weiter nachhaltig auszubauen", sagt Jens König, Managing Director Central Europe von Legends.

Die erfolgreichste Sportliga der Welt, NFL und die Buccaneers haben eine weltweite, begeisterte Fangemeinde. Es ist das vierte Mal, dass die Buccaneers am NFL International Game teilnehmen. Zuvor spielten sie dreimal in London, England, (2009, 2011 und 2019), zweimal im Wembley-Stadion und einmal im Tottenham Hotspur Stadium.

# # #

Über Tampa Bay Buccaneers

Die Tampa Bay Buccaneers sind in ihrer 47. Saison Mitglied der National Football League und spielen in der South Division der National Football Conference. Sie wurden 1995 von dem verstorbenen Malcolm Glazer gekauft und befinden sich derzeit im Besitz der Familie Glazer. Die 1976 gegründeten Buccaneers haben insgesamt sieben Divisionsmeisterschaften, zwei Conference-Titel und zwei Super Bowl-Meisterschaften errungen, darunter Super Bowl LV im Jahr 2021, der in historischer Manier auf dem heimischen Spielfeld im Raymond James Stadium gewonnen wurde. Mit der Tampa Bay Buccaneers Foundation und der Glazer Vision Foundation sind die Buccaneers auch in der Gemeinde sehr aktiv. Weitere Informationen finden Sie unter www.buccaneers.com.

Über Legends

Legends, 2008 als Joint Venture der Dallas Cowboys und New York Yankees gegründet, ist einer der führenden Anbieter von Marketing- und Salesdienstleistungen für die Sport, -Entertainment und Eventbranche. Legends bietet seinen Partnern eine datengetriebene 360-Grad-Serviceplattform in sechs Bereichen - Global Planning, Global Sales, Global Partnerships, Catering und Events, Global Merchandise und Global Technology Solutions. Die Legends International GmbH mit Sitz in Hamburg verantwortet weite Teile des Europageschäfts von Legends. Weitere Standorte befinden sich in derzeit London, Madrid und Mailand. Für detailliertere Informationen besuchen Sie bitte legendsinternational.com und folgen Sie uns unter @TheLegendsWay auf Twitter und Instagram.

Original-Content von: Legends, übermittelt durch news aktuell