ASE Real Estate: Hohe Rendite mit einer Denkmal-Immobilie auf dem Kaßberg

Chemnitz (ots) - Die ASE Real Estate GmbH aus Leipzig verfügt über langjährige Erfahrung bei der Qualitätssanierung von Denkmal-Immobilien in Sachsen. Das aktuelle Projekt des renommierten Bauträgers befindet sich auf dem Kaßberg, in Chemnitz' bester Wohnlage. Es handelt es sich um ein stattliches Mietshaus in offener Bebauung mit Vorgarten und Nebenanlage. Durch seine baugeschichtliche Bedeutung ist es als Kulturdenkmal beim Landesamt für Denkmalpflege Sachsen gelistet. Die Architektur des freistehenden Wohn- und Geschäftshauses aus dem Jahr 1894 repräsentiert mit seinem anspruchsvollen Dekorsystem in klassizistischen Formen den Späthistorismus oder Gründerzeitstil und fügt sich damit in die städtebauliche Geschlossenheit des Stadtteils ein.

Das Gebäude steht auf einer Grundstücksfläche von insgesamt 906 Quadratmetern. Es ist in einem guten Erhaltungszustand und bietet eine Gesamtmietfläche von 606,1 Quadratmetern. Insgesamt werden drei Gewerbeeinheiten(EG - 2. OG) eine Wohnung (DG) und 5 PKW-Stellplätze entstehen. Optimale Grundrisse, Balkone und eine hochwertige Ausstattung u.a. mit modernster CAT7-Netzwerkverkabelung zeichnen das Bauvorhaben aus. Die Immobilie wird als KfW-Effizienzhaus denkmalsaniert. Der TÜV SÜD ist mit dem Baucontrolling beauftragt. Diese baubegleitende Qualitätskontrolle stellt das Vorhaben auf eine sichere Basis, was für Bauträger und Investor gleichermaßen von Vorteil ist.

Steuererleichterungen - staatlicher Anreiz, um in denkmalgeschützte Bauten zu investieren

Der Gesetzgeber möchte kulturhistorisch wichtige Gebäude langfristig schützen. Daher werden Kauf und Sanierung von Denkmalimmobilien steuerlich gefördert. Durch den Status eines erhaltungswürdigen Denkmals kommt diese Immobilie der ASE Real Estate in den Genuss erhöhter Abschreibung nach § 7 i EStG. Dazu kommen ein hoher AfA-Anteil, und die Möglichkeit einer Umsatzsteueroption. Welche Steuervorteile für den Anleger in Betracht kommen, muss im Einzelfall durch einen Steuerfachmann beurteilt werden. Die niedrige Grunderwerbsteuer, mit 3,5 % eine der geringsten in ganz Deutschland, ist ein weiterer Pluspunkt. Das gilt auch für die Top-Lage in Chemnitz-Kaßberg. Der Kaßberg ist seit Februar 1991 als Flächendenkmal geschützt. Auf rund zwei Quadratkilometern befinden sich ca. 480 Bauwerke, überwiegend mehrgeschossige Wohnhäuser und städtische Verwaltungs- und Schulgebäude aus der Zeit von 1870 bis 1930. Die prächtigen Bauwerke bilden eines der größten zusammenhängenden Gründerzeit- und Jugendstilviertel Europas. Durch Kriegsschäden und anschließender Vernachlässigung waren viele Teile der ursprünglichen Bebauung marode und unbrauchbar. Noch bis in die 2000er- Jahre hinein wurden Baudenkmäler abgerissen und wertvolle Kulturgeschichte zerstört. Heute ist dieser Stadtteil wieder erblüht, das einstige Nobelviertel wird erneut zu einem Anziehungspunkt für Besserverdienende. Kein Wunder, der beliebte Stadtteil hat viel zu bieten - mit einem ganz besonderes Flair. Neben Grünanlagen, kulturellen Einrichtungen, Schulen und Kindergärten findet man zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und ein interessantes gastronomisches Angebot. Das Viertel ist sehr gut in den öffentlichen Nahverkehr eingebunden, das Stadtzentrum ist aber auch zu Fuß in wenigen Minuten zu erreichen.

Der Erhalt denkmalgeschützter Objekte ist für die Kultur eines Landes von immenser Bedeutung. Deshalb stehen Denkmalimmobilien umfangreiche Steuervergünstigungen zu. Die Nachfrage, in wertvolle denkmalgeschützte Immobilien zu investieren, ist stark gestiegen. Die ASE Real Estate GmbH und ihr Geschäftsführer Klaus Hartrampf haben mit kulturhistorischen Baudenkmälern und exklusiven Wohn- und Geschäftshäusern in den letzten 25 Jahren ein Marktvolumen von ca. 150 Millionen Euro abgedeckt. Mit der ASE Real Estate hat der Investor einen Bauträger mit hervorragender Expertise und großer Erfahrung an seiner Seite. Durch die exponierte Lage in guter Infrastruktur lässt sich bei dem aktuellen Bauvorhaben eine gute Mietrendite für den Kapitalanleger erzielen. Steuerrückflüsse und Miete können für eine rasche Amortisation sorgen.

